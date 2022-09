La Xunta insta a que se implanten refuerzos del bus Ferrol-A Coruña

Los problemas del servicio de transporte en autobús entre Ferrol y A Coruña persisten pese a que el número de usuarios habitual es superior al del año pasado.



La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, detalló ayer que en la línea entre la ciudad herculina y la naval el número de viajeros en lo que va de mes de septiembre se ha incrementado en un 22% con respecto al del año anterior. Además, el aumento que se imputa a los descuentos del 50% en la tarifa del bus asciende al 16%.



Vázquez achaca esta mayor demanda a la inexistencia de una alternativa eficiente de servicios de tren y, en este sentido, acusa al Gobierno estatal de “falta de investimentos na modernización da liña”.



Sin embargo, la propia conselleira reconoce que ha habido y hay también problemas en el servicio por carretera, explicando que el incremento de la demanda en el autobús A Coruña-Ferrol ha hecho necesario que se habiliten refuerzos, especialmente en los servicios por autopista de primera hora de la mañana y de regreso al mediodía.



Con respecto a algunos de los últimos problemas surgidos en el servicio, como el incidente que se produjo en Fene –el pasado domingo un grupo de pasajeros se quedó en tierra por falta de asientos y los emplazaron a esperar el bus de una hora más tarde, por lo que fue precisa la intervención policial–, la conselleira lamentó este incidente apuntando que, de todos modos, “hoxe houbo reforzos que non se tiveron que utilizar”. Desde la Xunta, aseguró Vázquez, “instamos á UTE a que implante os reforzos necesarios, porque o goberno de Galicia non vai facer como o de España, botarlle a culpa aos cidadáns de incrementarse a demanda no transporte público, nin instar aos usuarios a que non acudan en horas puntas”.



Se continuará, dijo la conselleira, intentando atender toda la demanda de los usuarios de transporte público, asegurando que desde enero se han incrementado los refuerzos.



Hizo hincapié, además, en que se dirigirá a la concesionaria reclamando más refuerzo, especialmente en las horas punta, que es cuando más problemas se constatan.



El anuncio de refuerzos choca con las quejas diarias de los usuarios, que cada día dan cuenta de situaciones vividas en el trayecto entre Ferrol-A Coruña o viceversa y también en las conexiones con Santiago. Ayer mismo se informaba de que el bus que va a Santiago y que pasa por Fene a las 6.30 horas dejó a once personas a la espera de otro refuerzo, teniendo que viajar en un minibús, algo que, dicen, es ya habitual.

Pontedeume

Por su parte, las quejas del alumnado universitario también son continuas en concellos como Pontedeume, donde deben coger el autobús que suele llegar ya lleno de Ferrol. Ante esta situación, el Concello y la UDC acordaron trasladar estas quejas a la Xunta y animan a la comunidad universitaria a trasladar los hechos relativos al funcionamiento del transporte entre la villa y el campus universitario a través de la dirección correo@pontedeume.gal.



Desde el Concello, explica su alcalde, Bernardo Fernández, “levamos meses reclamando á Xunta arranxar as deficiencias do transporte, dado o incumprimento e a supresión de rutas e frecuencias, os cambios horarios ou a ausencia de reforzos nas paradas con máis demanda”.