La Xunta destina a Ferrol cerca de 72 millones de euros en los presupuestos del próximo 2025

La Xunta destinará el próximo ejercicio un total de 71.781.086 euros al área de Ferrolterra –que contempla, además de la comarca de la ciudad naval, las del Eume y Ortegal–. Esta cifra, a la que se sumarían partidas no desglosadas por territorio para algunos conceptos como la gratuidad de las escuelas infantiles, supone un descenso de un 27% respecto a la del presente 2024, aunque con ciertos matices –tales como la repetición de ciertas cuantías al no haberse ejecutado los proyectos del año anterior, la supresión de iniciativas o la finalización de otras–.



Así, la inversión de mayor envergadura en el territorio continúa siendo un año más la reforma del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), pese a reducir ligeramente su cuantía para 2025 –se incrementa de 14 a 14,4 millones de euros la partida para las obras de la primera fase, que se extendería hasta 2026, pero a la vez disminuyen de 5 a 1,1 millones la de la fase final, pero que irá creciendo con el paso de los años hasta después de 2028–.



También en el ámbito sanitario, desde la Delegación Territorial se explicó uno de los matices antes mencionados, y es que en los presupuestos no figuran dotaciones para algunas de las intervenciones comprometidas en centros de salud de las tres comarcas. Esto se debe, apunta el organismo, a que muchas de estas actuaciones están pendientes de trámites administrativos, aclarando que, en caso de que se resuelvan a lo largo del próximo año, su licitación se haría a cargo del importe genérico recogido en el apartado de Equipamientos e obras de Sanidade. Asimismo, también se recogen partidas en este ámbito para entidades sociosanitarias, como es el caso de Asfedro, que pasará de 1,12 a 1,14 millones de euros.

Infraestructuras



Otro de los apartados más relevantes de las cuentas es el de infraestructuras, donde se recogen partidas relativamente más reducidas que, por ejemplo, Sanidad, pero que a su vez en su conjunto supone uno de los desembolsos más altos para Ferrolterra.



De esta forma, la construcción de vivienda protegida para alquiler social en el polígono residencial de O Bertón cuenta con la cuantía más alta, de 5,21 millones de euros. Este proyecto fue anunciado el pasado mes de septiembre y se ha planteado como una iniciativa plurianual que pretende combinar la construcción plena con fondos públicos con un modelo híbrido de promoción privada para alquiler asequible –aunque con condiciones especiales ventajosas para las empresas–.



Asimismo, también se destina sobre medio millón de euros al desarrollo de nuevo suelo residencial en el término municipal de Ferrol y cerca de dos millones de euros a dar continuidad al programa Rexurbe en los núcleos urbanos consolidados –casi el doble que en el presente ejercicio–. Por otra parte, el conocido como Plan Hurbe de la Xunta, destinado a la regeneración urbana de barrios catalogados de Bien de Interés Cultural –como A Magdalena y Ferrol y Esteiro Vello– repite los fondos consignados en los anteriores presupuestos, 1,5 millones de euros, al no haberse ejecutado.



En el caso concreto de la Axencia Galega de Infraestruturas, el organismo plantea inversiones por un valor total de 11,81 millones de euros en las tres comarcas. De un modo desglosado, 860.000 euros se destinarían a la ejecución de medidas ambientales en el entorno de la AG-64; el tramo de la Vía de Alta Capacidade (VAC) que conecta con Sanguiñeira y la AG-64 y las mejoras complementarias para las AC-862, AC-566 y LU-540 repiten exactamente las mismas cuantías que recibieron en 2024 –4 y 4,75 millones de euros, respectivamente–; a la fase final de la humanización de la fachada marítima de Ferrol se destinarán 600.000 euros; y, finalmente, para el inicio de la ejecución de las obras del proyecto de “Abrir Ferrol al Mar” –que, como se recordará, si financia al 50% con el Concello ferrolano–.

Grandes proyectos



Dentro de los presupuestos autonómicos también se encuentran partidas específicas para las grandes iniciativas en marcha en la urbe naval. Por un lado, para la Cidade do Deporte, que también cofinancia a partes iguales el gobierno local, la Xunta destina 2,9 millones de euros tras ser licitada a finales de febrero su redacción y plan director y ser formalizada en junio. Cabe recordar que se trata de una inversión de 18 millones de euros, de los cuales el ejecutivo gallego aportará 9 en varias anualidades hasta 2027.



Por otro, las cuentas incluyen la primera dotación del proyecto de saneamiento del rural, de 3,1 millones, presentado esta misma semana. Esta propuesta, que estará dividida en dos fases, será financiada al 70% por la Xunta a través de Augas de Galicia, por lo que se estima que, o bien el Concello hará su mayor aportación en 2025 o los restantes fondos para esta actuación inicial –que afectará a los núcleos de Doniños-Valón y San Xurxo-O Confurco– provendrán de remanentes del presente 2024.



Por último, también se destinarán dos millones de euros al desarrollo del comprometido Polo de Innovación Tecnolóxica en Enerxías Renovables Mariñas e Almacenamiento Enerxético –los cuales, como se recordará, provienen de los 111 millones destinados a Galicia por el Gobierno Central en el marco de los Fondos de Transición Justa–.



A estos habría que sumar, aun no entrando plenamente en la categoría de Grandes proyectos, la estación intermodal de Ferrol, para la que en 2024 se destinaron 120.000 euros y que finalmente su redacción no se licitó y que este año repite, aunque con una ligera reducción en la partida –pasa a 100.000 euros–.

Iniciativas menores



Las cuentas autonómicas incorporan, por otra parte, partidas relativamente menores para iniciativas menos vistosas pero fundamentales para los vecinos de Ferrolterra. Es el caso del proyecto de mejora del parque de bomberos de Ferrol, para la cual la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior destinará en 2025 medio millón de euros. Asimismo, desde la Consellería de Xustiza se reserva una partida de 165.938 euros para las obras de eficiencia energética de los Juzgados de la ciudad naval –que se suman a los 987.082 para el servicio de justicia gratuita durante esta anualidad–.



La reforma de la residencia de mayores de Caranza, que se está adaptando a un nuevo modelo con nuevos espacios y mayor eficiencia energética, recibirá el próximo ejercicio 1,5 millones, mientras que el Centro de Crise 24 horas –que la Xunta reiteró el pasado septiembre que entrará en funcionamiento antes de que finalice el año– y que se ubicará en el hospital Novoa Santos se sufragará con 500.000. Finalmente, se destinarán 30.000 euros para la construcción de un nuevo parque para perros en Ferrol.

Economía y educación



En cuanto a las partidas dedicadas al ámbito económico y educativo de Ferrolterra también se encuentran proyectos destacables. En el primero de los casos, la administración autonómica reserva 3,8 millones de euros para diversas actuaciones en el CIS de A Cabana –tanto intervenciones como labores de mantenimiento, celebración de eventos e incluso una dotación específica de 100.000 euros para la Materioteca de Galicia–. También se destinan 200.000 euros para la creación de suelo industrial en Ferrol, potencialmente en el área de Leixa, y otros tantos para sufragar un convenio de colaboración con la Confederación de Empresarios de Ferrol, Eume y Ortegal (Cofer) para la realización de iniciativas de impuso económico en todo el territorio.



A nivel de empleo, el gobierno autonómico reserva una cuantía de 660.000 euros para el Centro de Formación Ocupacional (CFO) de la ciudad naval, así como 120.000 para el Polo de Emprendemento, que entró en funcionamiento en enero del presente ejercicio.



En el ámbito de la enseñanza, la Xunta retoma el proyecto de ampliación del CPI As Mirandas de Ares, para el que amplía su dotación hasta los 2,1 millones de euros –antes era de 1,8–. Asimismo, también se destinarán dos millones a la rehabilitación integral del CIFP Leixa y 500.000 euros para el convenio firmado con el Concello de Ferrol para la mejora de centros educativos. No obstante, la mayor partida, de 6.600.000 euros, la recibirá el Campus Industrial para la renovación de su acreditación de excelencia.

Comarcas



Por otro lado, fuera del área de influencia de la ciudad naval también hay importantes proyectos en marcha, algunos ya iniciados y que el próximo ejercicio recibirán su segunda anualidad y otros que se empezarán en 2025. Según recogen los presupuestos, la Xunta destinará 200.000 euros a la red de abastecimiento de agua potable de Pantín, en Valdoviño; 50.000 a la implementación de medidas preventivas y de reducción de riesgos de inundación en Neda; o 587.362 para la ejecución de las fases 2 y 3 del saneamiento de Cabanas y Pontedeume. De igual modo, se destinarán 3,2 millones de euros a la segunda anualidad del abastecimiento de Ares y 139.618 para el desarrollo de la depuradora de Ber, también en el municipio eumés.



Mención aparte merecen los 1,5 millones que se emplearán para continuar ampliando la superficie pública del parque natural de As Fragas do Eume o los 370.000 euros en inversiones específicas de la Consellería do Mar –concretamente 25.000 para el refuerzo del abrigo y 213.000 para el dragado de Cariño; 50.000 para la estabilización del talud de Barallobre, en Fene, y 10.000 para el refuerzo del de Mugardos; 10.000 para el canal de balizamientos de acceso al muelle de Ortigueira; y, por último, 60.000 para el dragado del puerto de Pontedeume–.



Para concluir, cabe señalar que en las cuentas presentadas ayer no se ha incluido ninguna partida específica en materia de transportes –concretamente el ferroviario– y que, respecto a 2024, ha desaparecido por completo la dotación de 250.000 euros comprometidos a la Autoridad Portuaria para la reforma de la lonja de Ferrol.