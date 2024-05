La Xunta aplaca las dudas y dice que Sentury ha remitido la documentación que se le requirió

La tramitación del proyecto que la empresa de capital chino Sentury Tire Spain quiere implantar en As Pontes sigue su curso y, por lo tanto, no ha desistido de su intención inicial, como temía el Bloque Nacionalista Galego en base a informaciones publicadas por la prensa internacional en las que se cuestionaba que esa iniciativa para la fabricación de neumáticos que tiene previsto emplear a 750 personas pudiese materializarse por los movimientos de la compañía, que habría apostado finalmente por una alternativa similar en Marruecos.



La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, aseguró ayer en el pleno del Parlamento de que “non vou valorar ningunha información que saia nos medios de comunicación porque non me corresponde”, pero, en todo caso, señaló que “non temos ningunha noticia oficial por parte de Sentury de que vaia cesar o proxecto das Pontes. Non teño constancia desa suposta incompatibilidade entre o proxecto de Marrocos e o de Galicia”.

Para justificar su posicionamiento, la titular de la cartera de Economía e Industria de la Xunta explicó que “levabamos agardando desde o mes de setembro por parte da empresa dun requerimento específico de documentación que tiña que completar e esa documentación completouse e entrou na Consellería hai moi pouco, o pasado día 22”. Por lo tanto, resumió Lorenzana, “a empresa continúa coa tramitación e non teño ningún elemento de xuízo oficial para pensar que Sentury non continúa co seu interese en instalarse en Galicia”.



“Preocupación”

Lorenzana respondía así a la pregunta formulada por el diputado del BNG por Ferrolterra Xosé Manuel Golpe, en la que le trasladaba su “preocupación” por “estas novas que recollemos da prensa internacional a respecto de que o grupo chinés abandona o proxecto das Pontes”.

El parlamentario nacionalista explicó que ese estado de ánimo se acentúa por acontecimientos como el despido de 112 trabajadores de “unha das fábricas máis senlleiras da vila”, Einsa.

“Sabemos”, exponía Golpe, “que está o proxecto de Sentury Tire está declarado de interese estratéxico, e tamén sabemos que a Secretaría Xeral de Industria publicou o anuncio polo que se someteu a información pública a solicitude de autorización ambiental integrada e o estudo de impacto ambiental. Pero pouco máis sabemos de forma oficial”, incidió, “máis alá do que se publica nos medios e a súa repercusión no emprego e tamén na actividade do porto exterior de Ferrol, onde podería mover preto de 33.000 contedores anuais”.

“Comprenderá logo a incidencia que a nova de que o grupo chinés podería ter derivado fondos do proxecto das Pontes a unha fábrica de semellantes características en Marrocos está a ter non só na vila das Pontes, senón en toda a comarca, onde acabamos de sufrir o peche da térmica dentro da mal chamada e entendida transición enerxética porque de transición non ten nada”.



“Comparto con vostedes”, respondió Lorenzana, “que a transición que se está a facer nas Pontes ten de todo menos xustiza, pero vostede sabe que non é unha transición acordada desde a Xunta e estamos traballando na Mesa para intentar conservar a maior parte do emprego”.



Lorenzana se refirió al de Sentury como “un dos catro máis importantes” que la Xunta está tramitando en estos momentos, por lo que el ejecutivo, subrayó, “ten o máximo interese en que sexa viable e se leve a cabo”. Las cifras avalan esta posición: 531 millones de inversión y 750 puestos de trabajo para producir en una primera fase 12 millones de neumáticos al año, a los que se añadirían otros seis en la segunda.

Por otra parte, la titular de la cartera de Industria del gobierno autonómico rechazó que el BNG “dese a entender” en su pregunta que “se finalmente Sentury non vén a Galicia é por retrasos na tramitación por parte da Xunta”, una apreciación que Lorenzana no comparte porque, dijo, “este é un proxecto de libro en canto a tramitación: desde que se someteu a información pública ata que se concedeu a Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en outubro do ano pasado transcorreron cinco meses”. Así, el siguiente paso antes de aprobarlo definitivamente, explicó Lorenzana, “cómpre conseguir a autorización ambiental integrada. En canto a documentación por parte do promotor estea completa poderase continuar con procedemento de tramitación”, añadió.