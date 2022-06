La Xunta apela a la “cooperación” de cara a la digitalización del naval

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, apeló ayer a la “cooperación entre estaleiros” y a aprovechar “o ecosistema científico e tecnolóxico” de cara a avanzar en la digitalización e innovación del naval. Así lo expresó durante una visita institucional al Centro de Excelencia del Sector Naval (Cesena), desarrollado por Siemens en el CIS de A Cabana.





Aneiros, acompañada del director de estas instalaciones, Javier Fernández, pudo conocer de primera mano el funcionamiento y potencialidades del mismo. De esta forma, la delegada territorial aseveró que la puesta en funcionamiento del Cesena el pasado mes de septiembre “é un exemplo do compromiso que a administración autonómica ten coa comarca a través do Pacto de Estado por Ferrol”. “A Xunta está comprometida con esta industria como se demostra coa Estratexia do Naval que estamos a perfilar para todo o sector”, aseguró la delegada territorial.





De igual modo, Martina Aneiros recordó que las instalaciones están integradas en la red internacional de centros de excelencia marítimos de Siemens. Estas, apuntó, desenvuelven su actividad en torno a tres ejes principales: la colaboración entre actores del sector; la innovación mediante el impulso de tecnologías propias; y la educación a través del apoyo a centros educativos.