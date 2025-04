O xantar conmemorativo da Revolución dos Cravos en Artábria aínda ten o prazo aberto para anotarse

A asociación cultural Artábria organiza o próximo domingo 27, ás 13.00 horas, un encontro conmemotarivo da Revolución dos Cravos, un acontecemento histórico que este ano cumpre o seu 51 aniversario.

O encontro comezará cunha sesión vermú a cargo do Coro do Beco e Jardim à beira mar plantado e continuará, a partir das 14.30, cun xantar de convivio. Este consistirá nun menú completo por 15 euros, 12 para socios e 5 para menores de 12 anos, para o que hai que anotarse antes do martes no correiodeartabria@gmail.com ou no 614 205 672.