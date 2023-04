¡Vienen las elecciones, y las obras!

Se puede decir que es una norma no escrita que los meses previos a unas elecciones como las que tendrán lugar el próximo 26 de mayo que las obras se conviertan en parte de nuestro día a día. Por donde vas es raro no encontrarte con algún proceso de mejora en marcha, actuaciones y obras que en muchos casos no se produjeron durante los cuatro años que van ya de mandato. “Se creen que los ciudadanos somos tontos y solo nos quedamos con lo que pasa ahora, yo recuerdo muy bien lo que hacía falta en 2019, 2020, 2021, 2022 y este 2023, ya está bien de levantar las ciudades a meses de las elecciones”, explica Marita Iglesias, una septuagenaria vecina de Ferrol Vello.



De la misma idea son Montse y Jorge, dos hermanos de Fene que suelen salir a caminar siempre que pueden y aseguran que caminos o viales que llevan años sin asfaltar o que cuentan simplemente con una capa de zahorra, y están repletos de baches, se están reparando en estos días. “Vas por las rutas de siempre y de repente te encuentras con operarios arreglando los viales, es lo que toca en los meses previos a las elecciones”, aseguran.



En la ciudad de Ferrol hay ahora mismo en marcha varias obras, la más importante de ellas es la actuación en la calle de la Iglesia y también el bulevar de As Pías.

Esta vorágine de obras públicas arrancó ya con el último trimestre del año pasado viviendo la época de mayor intensidad el mes pasado, con finalización de muchas de estas actuaciones y visita a las mismas. En marzo el anuncio por parte de las diferentes administraciones, ya sean concellos, Xunta o Diputación, ha sido incesante.



Así, si nos centramos solo en la urbe naval, una de las últimas actuaciones que ha dado que hablar es la mejora del área de estacionamiento en la explanada del acuartelamiento Sánchez Aguilera, que el Concello contrató a una empresa de Girona, que se encargó de dotar al espacio de una especie de pavimento denominado “ecoestable”. Esta supuesta estabilidad ha valido al PP para criticar que ya hayan aparecido baches tras horas de haber abierto el espacio al tráfico de vehículos. Y es que, irremediablemente, las obras se convierten en el principal motivo para dar que hablar a la oposición, como ha ocurrido en este caso. En la ciudad naval destacan sobre todas las obras la construcción del nuevo bulevar en la avenida de As Pías. La principal arteria de entrada y salida de la ciudad estará casi dos años de obras, unos trabajos que arrancaron ya el pasado mes de junio y que podrían no circunscribirse a este listado de obras previas a las elecciones, pero sí, dado el calado de la obra, y que los políticos han estado visitándolas regularmente. En este caso las financia el Gobierno de España a través de los fondos de Resiliencia. Concello y Diputación ya han pasado en varias ocasiones a hacerse la foto.



Como todas las obras que hay en marcha no tendrían cabida en este espacio, vamos a analizar algunas de las que están en marcha o se ha finalizado recientemente en toda el área de influencia. Si nos centramos solo en las que fueron noticia en el mes de marzo, previo a que se conozcan candidaturas, las visitas a obras a término o bien en su fase de replanteo o ejecución han sido recurrentes. Los ciudadanos tienen muy presentes actuaciones en varios viales en As Pontes, montes y pistas en Cariño, mejoras en el CEIP Cruceiro de Canido, la Senda en Centroña, el Campo de fútbol de A Malata, la Calle Fray Gumersindo, la mejora de fuentes y lavaderos y actuaciones de saneamiento en Pontedeume; obras en la ruta del Camiño Inglés en Cabanas; mejoras en A Cabana en Ferrol, rehabilitación de la Casa Cuartel de Xuvia, Ponte do Sor y Aceras de Abade, en Moeche; en la DP-3812; en el Albergue de Peregrinos de Pontedeume; la renovación de la fachada del Concello de Ferrol, las obras en la calle San Francisco, el nuevo local social de Seselle; obras en la Calle San Ramón, actuación en el parque Rosalía de Ares, dotación de pasarelas peatonales en Ferrol; rehabilitación de dos inmuebles en Ferrol Vello, Proyecto CEDES Rural en Moeche; Compromiso de la Diputación para mejorar el abastecimiento de agua en Ares; mejoras en el Juzgado de Paz de Mugardos; dotación de una nueva cuneta en O Val; urbanización de la Plaza América, avenidas y viales en As Pontes; renovación del parque infantil San Vitorio en Mugardos; derribo del Cuartel de Xuvia; mejoras de saneamiento en Cedeira; rehabilitación de la Escola do Lago en Ares y un largo etcétera.

Lo que dice la Junta general central

El pasado 3 de abril se publicó el decreto por el cual se convocan elecciones municipales. El documento contempla una serie de limitaciones, lo que se puede y no se puede hacer por parte de los poderes públicos durante el período electoral con respecto a las obras o mejoras varias, intentando siempre evitar que estos poderes puedan prevalerse de su cargo y posición privilegiada para defender posiciones políticas. Así pues, se pueden finalizar trabajos, no hay problema por que se pongan en marcha obras y servicios pero se mirarán con lupa las actuaciones que puedan resultar absolutamente innecesarias y puedan usarse como reclamo para el voto.