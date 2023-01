La Valedora inicia una investigación sobre aparcamientos accesibles

La Valedora do Pobo ha admitido a trámite y ha iniciado las gestiones para dar respuesta a una queja respecto a las plazas de estacionamiento y a la circulación por el centro de la ciudad de las personas con movilidad reducida. Se ha requerido al Concello de Ferrol información sobre los aspectos indicados en la protesta, que atañen a la falta de ascensores en los aparcamientos subterráneos del barrio de A Magdalena; a la supresión de plazas específicas en superficie (por obras o por el rodaje de la serie “Rapa”) que no se reubican en otros lugares, reduciendo los sitios en los que pueden aparcar las personas con autorización; a las dificultades para circular en zonas con terrazas ante una emergencia; o a las restricciones de acceso en áreas como el entorno de la plaza de Armas.



Los vecinos del centro afectados por la situación se pusieron en contacto con el Concello en octubre y, en diciembre, ante la falta de soluciones, presentaron un escrito. Recurren ahora a la Valedora para evitar que se repitan los mismos problemas según avancen las obras en la calle de la Iglesia.

Supresión de espacios

La principal protesta viene motivada por la inhabilitación de plazas que no se sustituyen por otras en lugares próximos. En el escrito explican que, por ejemplo, durante el rodaje de “Rapa” se vieron afectadas once plazas de aparcamiento, “llegando a coincidir la prohibición de hasta seis plazas a la vez sin poder utilizarse por personas con movilidad reducida y por un período a veces de hasta seis días seguidos y las 24 horas del día”. Indican que la ley autonómica de movilidad especifica que cuando tienen que ser suprimidas las plazas por causas de fuerza mayor deben habilitarse otras en la misma cantidad y tiempo, de forma provisional.



Aluden también a las obras de urbanización en la calle de la Iglesia, en los tramos entre San Diego y Méndez Núñez, donde, desde junio, está anulada una plaza que no ha sido restituida ni reubicada. Temen que con el avance de los trabajos hacia el teatro Jofre y Correos suceda lo mismo con otras tres.



La denuncia a la Valedora do Pobo se centra asimismo en la falta de ascensores en los párkings subterráneos del barrio de A Magdalena (el del Cantón y los dos del Mercado, estos últimos de titularidad municipal). En ellos no hay, denuncian, plazas reservadas y, en cualquier caso, no se podría acceder. “Es algo increíble e inédito que en pleno siglo XXI pueda haber un aparcamiento sin un elevador para que pueda ser utilizado por las personas con movilidad reducida”, apuntan en el escrito.



Se quejan además de restricciones de acceso al entorno de la plaza de Armas en Rubalcava y Tierra, incluyendo el traslado de plazas de estacionamiento previamente existentes, y de incumplimientos en la instalación de terrazas que dificultan el paso de vehículos.



Por todo ello piden que no se eliminen plazas de aparcamiento y, si es necesario por fuerza mayor, que antes se habiliten las mismas en un lugar cercano; que se repare el ascensor del aparcamiento de Irmandiños, se instale uno en el de San Julián y se acuerde lo mismo con los propietarios del del Cantón; que se cambie la rotulación en las calles Tierra y Rubalvaba para que puedan acceder cuando tengan allí su destino, aun cuando no sean residentes; que se notifique a la hostelería la necesidad de dejar espacio para el paso de peatones y personas con movilidad reducida y se emitan informes sobre las irregularidades.



También que se pongan en marcha campañas de concienciación a la ciudadanía para que no ocupen esas plazas reservadas ilegalmente, privando de su uso a quienes la necesitan; e incluso que se notifique la situación al Parlamento y a la Xunta por si fuera necesario cambiar la ley en lo que se refiere a las obligaciones municipales en accesibilidad.