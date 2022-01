Unidad comarcal en la demanda de recuperar los servicios de buses perdidos

Miembros de todos los grupos políticos con representación municipal –PSOE, PP, FeC y BNG– pero también comarcal y de sindicatos y entidades como Adega Cofer o Teima, además de usuarios del servicio de autobús Ferrol-A Coruña y los que unen la ciudad naval con Mugardos o Miño, entre otros, apoyan la reivindicación de un transporte por carretera que se adecue a las necesidades. Piden, así, que se recuperen horarios y rutas que existían con la anterior concesionaria del servicio. Así lo demostraron ayer en la reunión mantenida en el antiguo Hospicio, convocados por la plataforma de afectados por el transporte de buses.



Las medidas que se llevarán a cabo para conseguir los cambios se explicarán mañana, pero sobre la mesa se pusieron muchos casos concretos de graves situaciones que impiden a alumnos, enfermos o usuarios en general poder desplazarse para cuestiones básicas.



Así, se habló de la carencia de información y de funcionamiento de la web del servicio y la falta de atención telefónica para los pasajeros. Algunos, con los cambios, se presentaron a horarios en los que no había servicio –un alumno de Teima permaneció en la estación de autobuses desde las dos (ya no había el servicio que cogía habitualmente) hasta las cinco que pudo coger un bus–, una trabajadora de Miño habló de que se queda sin servicio para acudir a trabajar el sábado, teniendo que coger el bus de las 6.45 para entrar a las diez. La falta de comunicaciones de Mugardos o Miño para el ocio juvenil, alumnado que sale a las dos del instituto y no llega a casa hasta las cinco por falta de conexiones o los problemas con el transporte escolar en Monfero fueron algunos de los ejemplos que reflejan una situación “caótica”, como así la definieron los participantes.



Los usuarios valoraron la “unidad” entre grupos y concellos de toda índole y reclaman conjuntamente medidas a la Xunta y a la concesionaria para paliar la situación.



Más allá de los acuerdos alcanzados ayer, desde los Concellos de la comarca más afectados –Pontedeume, Ares y Mugardos han expuesto ya sus quejas– y desde los grupos políticos se siguen llevando a cabo propuestas e interpelaciones para conseguir mejorar la línea de servicio por carretera.









Parlamento y Mancomunidad





Así el grupo del BNG ha presentado en el Parlamento gallego diversas iniciativas a través de las cuales insta al ejecutivo de Núñez Feijóo a tomar medidas para adecuar las líneas y horarios a las necesidades reales tanto en Ferrolterra como en As Mariñas en su conexión con A Coruña.



El diputado nacionalista ferrolano Mon Fernández explicó que con el aumento de servicios anunciados lo que se ha hecho es



“suprimir servizos por autoestrada en horas punta, tal como o das 15.30horas A Coruña-Ferrol, así como non atender a demanda de recuperar o servizo directo de Ferrol-Coruña pasando por o Chuac e demais centros sanitarios da Coruña, para facilitar a entrada de traballadores, e a asistencia de doentes da comarca de Ferrolterra ás citas de especialidades das primeiras horas ao igual que no caso do servizo de oncoloxía. Servizo que foi demandado desde o primeiro momento en que se suprimiu”.



Los cambios también han supuesto la eliminación de frecuencias entre A Coruña-Ferrol, que afectan a Betanzos o Miño, con la eliminación de buses y deja con una sola frecuencia por la tarde la comunicación, a las 19.30 horas.



La petición del BNG coincide con la ya expuesta tanto por el Concello ferrolano como por los propios usuarios que reclaman “a recuperación dos servizos ofrecidos pola anterior concesionaria”.



Desde Mugardos, el alcalde popular Domingo de Deus, hacía una petición para tratar también los problemas de forma conjunta con los demás Concellos –esta Alcaldía ya mantuvo una reunión con la empresa concesionaria para abordar horarios y problemas de su municipio y se dirigió a la Direción Xeral de Mobilidade reclamando igualmente la vuelta a los anteriores horarios y recorridos–. Para eso, plantea que este tema sea incluido en el orden del día de la próxima reunión de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol para poder unificar criterios “coa intención de acadar unha solución urxente ás numerosas incidencias que están a afectar a Mugardos e ó resto da bisbarra".



La Xunta dijo que en octubre se emplazó a los Concellos a participar con propuestas de mejora concretas “sen que realizasen achegas á reestruturación das liñas que conectan A Coruña e Ferrol” y habla incluso de “implicación limitada” de los Concellos.