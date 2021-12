La transmisión del covid se acelera pero la cifra de pacientes en el CHUF sigue estable

La pandemia de coronavirus en el área sanitaria de Ferrol da otro acelerón y supera el medio centenar de positivos diarios (62 en 24 horas, según los datos publicados ayer martes por el Sergas). La incidencia en las tres comarcas ya supera los 300 casos por cada 100.000 habitantes, lo que marca un riesgo alto de transmisión. En total, hay 642 personas que pasan ahora mismo la infección.





En el hospital Arquitecto Marcide la situación se mantiene de momento como en los últimos días, con once pacientes ingresados con covid (uno menos que el día anterior). Son ocho en planta (dos menos) y tres (uno más) en la Unidad de Cuidados Intensivos.





El porcentaje de pacientes hospitalizados es del 1,7% y, comparando el número de casos activos de otras olas, también en un contexto de subida como el actual, es el menor. En todas las ocasiones anteriores, con una cifra de contagios similar, había más personas ingresadas.





El número de fallecidos tampoco sufre variación desde que se comunicó el último deceso debido al coronavirus, el 13 de diciembre. En total, desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, son 238 y en esta ola, ocho.





La situación municipal refleja también la subida de casos y Narón pasa también al riesgo de transmisión alto, donde ya estaban Ferrol, Neda y Cabanas. Otros municipios, como San Sadurniño, A Capela, Cerdido o As Somozas pueden estar por encima de 300 pero al no tener más de 9 casos en dos semanas no se da la cifra exacta.





En residencias de mayores no hay casos, en el centro Coral Seoane quedan tres activos y los colegios cerraron el trimestre con 108 casos (5 en escuelas infantiles) y 15 aulas cerradas (dos en enseñanza infantil).