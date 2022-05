Trabajos escolares sobre marzo del 72 centran el encuentro audiovisual de Muíño do Vento

Cinco de los cerca de veinte trabajos escolares presentados el pasado marzo al certamen convocado por la Fundación 10 de Marzo sobre los dramáticos sucesos de 1972 en la ciudad naval darán forma al programa de la sexta edición del encuentro Audiovisuais no Muíño, organizado por la asociación cultural Muíño do Vento de Canido.



El Centro Cívico del barrio acogerá así las proyecciones de las citas realizadas por los estudiantes. Serán dos sesiones abiertas al público en general, que podrá disfrutar así de los proyectos en los que el alumnado aporta una visión de los hechos desde diferentes perspectivas, desde la histórica a la creativa, basándose en textos literarios, entrevistas y testimonios de los acontecimientos o incluso a través de la composición de un rap.





Hoy





La jornada de hoy incluirá el pase de tres cintas: “Que sucedeu o 10 de marzo de 1972?”, del IES Carvalho Calero; “1972, 10 de marzo”, del IES Canido; y “10 de marzo”, del IES Mugardos. Mañana será el turno para “As mulleres no 10 de marzo” y “10 de marzo de 1972. Que ocurriu, como nolo contaron”, ambos creados por alumnado del IES Canido.



La asociación cultural Muíño do Vento quiere contribuir así a la visibilización de estos trabajos realizados por el alumnado fuera del horario lectivo y que no pudieron ser proyectados en la sesión de entrega de premios del certamen de la mencionada fundación. Así, la entidad ferrolana apostó por dedicar la sexta edición del encuentro audiovisual a la difusión de películas de corta y media duración realizadas por los jóvenes.



Al certamen celebrado este año en el marco del cincuenta aniversario de los sucesos de marzo de 1972 se presentaron un total de 17 trabajos –además de las piezas audiovisuales hubo algún podcast y textos de microteatro– realizados por alumnado de cinco institutos de la comarca: Saturnino Montojo, Carvalho Calero, Mugardos, A Xunqueira y Canido.