Los trabajadores de la biblioteca presentan en el Concello más de 900 apoyos a sus reivindicaciones

Tras dos meses de paros puntuales y el cierre total del servicio con la jornada de huelga que se llevó a cabo ayer, los trabajadores de la biblioteca central de Ferrol hicieron entrega en el Rexistro Municipal de más de 900 firmas recogidas entre los usuarios del servicio y los ciudadanos en general, mostrando su apoyo a la plantilla. De no producirse avances en las negociaciones, el paro se repetirá el próximo día 27.



Los firmantes comparten la demanda de un servicio público de biblioteca de calidad como el que se llevaba a cabo hasta el momento, en que “a merma na plantilla está a causar numerosos inconvintes no uso deste espazo público”, tal y como explica Ferrol en Común, que ayer mostró también su apoyo a este colectivo de profesionales municipales.



Para la formación que lidera Jorge Suárez, el alcalde desprecia las reivindicaciones de los trabajadores “con que nin sequera manteñen un diálogo fluído para poñer solución a dito conflito”.





FeC ve contradictoria la situación y el fomento de un Plan Integral de Cultura





FeC considera inaceptable esta situación en la que los trabajadores tienen que concentrarse a las puertas del Concello a la espera de que el gobierno los escuche y busque una solución al problema, mientras hablan de sacar adelante un Plan Integral de Cultura, lo que consideran “unha contradición que manifesta que o goberno municipal actúa por libre e o que menos lle interesa é coñecer os verdadeiros problemas da cidade neste ámbito”.



Por eso, reclaman al ejecutivo de Ángel Mato que se tome en serio estas reivindicaciones “que non son soamente súas” sino de la ciudadanía en general y que comiencen el dialogo con los trabajadores en busca de una solución conjunta para poner fin al deterioro de la biblioteca municipal, “un servizo prestado integramente por persoal municipal cunha gran implicación e calidade”, apuntan desde Ferrol en Común.









Salas sin personal





También el grupo municipal popular se ha hecho eco de las reivindicaciones de los bibliotecarios y manifestado su apoyo a las mismas.



La concejala Maica García lamenta que el alcalde “esté cerrado en su despacho en vez de recibir a estos trabajadores municipales e intentar solucionar sus problemas” y asegura que la biblioteca es un servicio básico y fundamental y estos paros no solo afectan a los trabajadores sino también a los usuarios que ven mermada la calidad del servicio debido a la falta de personal.



Desde el PP recuerdan que precisamente la carencia de personal cualificado ha llevado al cierre al público de la sala web del mismo modo que la de animación a la lectura.



“Sin personal y sin jefatura”, apunta García que así están los trabajadores que no pueden pedir permisos ni vacaciones ni solicitar nuevas compras de libros “porque nadie autoriza el gasto”.



Para el grupo municipal del PP, la actitud del regidor local no solo conlleva al progresivo deterioro de los servicios sino incluso, recuerda, “a su eliminación como ha pasado con la biblioteca de Caranza que está cerrada desde septiembre de 2019”.