A agrupación salmantina The Son of Wood, que conta con sete anos de concertos ás súas costas, veñen presentar o seu último traballo no que fusionan o folk e o rock.

O disco chámase “Asfalto y cereal” e aborda o tema da despoboación e a vida no rural. O grupo actúa na Sala Ruido este venres ás 22.00 horas, e foi convocado pola rede de concertos “Girando por Salas”, unha axuda pública do Ministerio de Cultura á produción e promoción discográfica.