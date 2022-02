Teatro, música, baile y humor en la oferta cultural del fin de semana en Ferrol y Narón

El público de la comarca podrá elegir este fin de semana entre varias opciones culturales para disfrutar de su tiempo de ocio.





En el Teatro Jofre, hoy se subirá al escenario el grupo Green Valley, formación en la que conviven letras reivindicativas y mensajes positivos “que contagian y conciencian a sus espectadores”. El reggae y el dancehall conviven en el repertorio de una formación integrada por seis músicos que desde 2004 trabajan para conservar su característico ecosistema musical. La cita tendrá lugar a las 22.00 horas. Mañana domingo (con dos funciones a las 18.00 y a las 21.00 horas), en el Auditorio de Ferrol el protagonista será el humor. Los reconocidos actores Carlos Blanco y Xosé A. Touriñán analizarán Galicia y a sus habitantes para saber “como somos e por que somos como somos”. Lo harán en el marco de su espectáculo “Somos criminais 3”.





El Pazo da Cultura, en Narón, recibirá esta tarde (20.00 horas) a la actriz Aitana Sánchez Gijón, que representará, junto a Marta Poveda y Bruno Tambascio, la obra “Malvivir”. La pieza cuenta en primera persona la vida secreta de una mujer, Elena de Paz, libre y rebelde, que desafía todas las convenciones de su época. Las entradas pueden ser adquiridas en la taquilla o en la web del Padroado.





La programación del Padroado naronés para mañana domingo incluye el espectáculo de danza urbana “Icons-Dance Your Memories”, de la mano de la formación X-adows, ganadora de Got Talent Dance, concursantes de The Dancer y representantes y semifinalistas del Mundial de Hip Hop en EEUU. Será a las 18.00 horas.