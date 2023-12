Sofía Espiñeira: “As redes sociais teñen convertido a música en algo moi visual”

“Xeografías”, o adianto do traballo discográfico homónimo da mugardesa Sofía Espiñeira, está dispoñible desde o pasado 30 de novembro nas plataformas dixitais, acompañado dun videoclip no que a que fora gañadora dos Premios Martín Códax na categoría de canción de autor o ano pasado mostra tamén as súas facetas como bailarina e actriz. Trátase dun tema, explica, interpretado con só dous instrumentos, a voz e a percusión corporal. “Desde que saíu o videoclip”, sinala Espiñeira, “estou a recibir mensaxes moi inspiradoras e moi alentadoras que dan ganas de seguir”.



A polifacética artista recoñece que a relación co público mudou moito nos últimos anos por mor das redes sociais. “Son canle de difusión da música”, sinala, “e axudaron a cambialo todo: vanse sacando cancións, producíndose unha especie de continuo que busca manter a curiosidade do público. A música tense convertido en algo moi visual, cun percorrido distinto ao que tiña hai cinco ou seis anos”.



No álbum “Xeografías”, avanza a mugardesa, hai “moito en común co disco anterior, pero creo que neste teño xa como un pequeno percorrido, sinto que hai unha voz máis madura e tamén un discurso un pouco máis íntimo. Desde dentro cústame ver ben as diferenzas, pero si é certo que con respecto ao disco anterior, que foi case casual e naceu a raíz de gañar un premio, ten un fío condutor máis claro”.



Sofía Espiñeira compaxina a súa carreira na música con outras dúas grandes paixóns, o teatro e a danza. Esta faciana multidisciplinar, comenta, supón que “non podo chegar a todos os sitios” e, nesa liña, o “rexurdir” da súa faciana musical tralo Martín Códax obrígaa a “ter que decidir a que proxectos quero darlle máis espazo e cales teño que ir deixando. A música é, sen dúbida, un dos que quero abrazar, quero que dure moito porque coido que forma parte da miña esencia”.



Por iso, e malia que tamén anda moi atarefada con varios proxectos teatrais, Espiñeira prevé sacar algún outro adianto nos vindeiros meses e, tralo lanzamento dixital do disco, poder comezar na primavera cos concertos.