Silvia Pato | “Escribir me ha salvado de mil naufragios a lo largo de la vida”

La ferrolana Silvia Pato debutó en el mundo de la literatura hace diez años con “Las nueve piedras” y desde entonces ha cultivado con profusión la fantasía y la ciencia ficción, tanto en el formato clásico –el libro– como en “worldbuilding” para juegos y videojuegos. Ahora publica su primera obra en verso, “Poemas del naufragio” (Loto Azul), un conjunto de cuarenta composiciones que tienen su origen en una ruptura y que recorren lo que en psicología se conoce como las distintas fases del duelo. Coherencia y discurso son los dos conceptos que vertebran una obra que es arte porque es útil para los demás.

¿Cuál es la motivación de “Poemas del naufragio”?

Es mi primer poemario, pero escribo poesía desde la preadolescencia. Nunca me había atrevido a enseñarla porque es algo muy personal, pero creí que había llegado el momento. La raíz fue el duelo por una ruptura sentimental y canalicé todas las emociones escribiendo poemas. Fue fluyendo y cuando acabé ese duelo, los metí en un cajón y los dejé reposar. Pasaron unos meses, los cogí y me di cuenta de que había algo, de que estaban plasmadas todas las fases de un duelo, desde la negación hasta el final del último poema, cuando aceptas la situación. A partir de ahí las energías ya no fueron para la poesía, sino para empezar a reconstruir tu alrededor. Y volví otra vez a mis novelas de ficción.

¿Hizo muchos cambios con respecto a la primera versión?

No, los pulí un poco y no están todos. Son cuarenta: los que consideré que no tenían calidad los tiré, y no me dolió hacerlo. A medida que adquieres experiencia te conviertes en el más duro de tus críticos. Al ver el resultado decidí buscar editorial. Envié el poemario para ver si sonaba la flauta, aunque no tenía muchas esperanzas porque mi poesía es más bien de corte clásico. ¡Pero sonó!

Acostumbrada a la novela fantástica, la ciencia ficción o el “worldbuilding”, ¿cómo fue el cambio de registro?

No me costó porque era algo que ya hacía. Para mí, la poesía es catártica: entras como en un trance en el que vuelcas todo eso y no piensas si escribes una cuarteta o un soneto. Tengo interiorizado ese tipo de poesía, es mi referente. Es algo completamente emocional, el mejor vehículo para mostrar las emociones y conectar con un yo interior...

¿Y también es terapia?

Sí. Los psicólogos en un duelo o crisis vital te recomiendan escribir para aclarar las ideas. Pero es que a mí escribir me ha salvado de mil naufragios toda la vida.

¿La Silvia Pato de la poesía es muy diferente a la de la narrativa?

No, pero se muestra una faceta muy íntima. La poesía es como estar a pecho descubierto, y más cuando se trata de una experiencia personal. Siempre he escrito poesía cuando emocionalmente estaba en una situación agitada por la causa que fuera, pero pensaba que no me iba a atrever a enseñarlo. Sin embargo, llegó un momento en que me dije: ¿Y por qué no? Tengo 48 años, ¿a qué voy a esperar? Creo que esto le puede ayudar a las personas que están pasando por ese trance.

¿En qué otros proyectos está inmersa?

En narrativa estoy trabajando en el universo “Warcrow” de Corvus Belli, una empresa de Bueu de diseño de juegos y creación de miniaturas. Para una escritora de fantasía estar en un proyecto así es maravilloso.

¿La poesía ha sido un paréntesis o va a seguir en esa vía?

Me encantaría poder seguir publicando poesía. La editora me dijo: “No sabes lo gratificante que es publicar poesía”. Efectivamente, es distinto. Conectas con la gente a un nivel muy íntimo. En este caso es a través de un sentimiento de pérdida y todo se desarrolla en torno a la ausencia y a aprender a vivir con ella. La mayor satisfacción es ver que hay personas que se sienten identificadas con el poemario y lo hacen suyo. Y cuando un libro lo lanzas ya no te pertenece: es de la gente.