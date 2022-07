Sesión vermú con Bitch Boys y festival Troula da Verba para cerrar las fiestas de Cabanas

Las fiestas de Santa Marta, organizadas por el Concello de Cabanas, echarán hoy el telón en el paseo de la Madalena con una jornada que dará comienzo al mediodía, a partir de las 13.30 horas, con una sesión vermú a cargo del grupo Bitch Boys.



Por la tarde, a las 19.00 horas, dará comienzo la segunda edición de la iniciativa Troula da Verba, un festival impulsado por Lúa Vila y Marcos Filgueiras en el que la palabra será la protagonista. Incluirá poesía, con la participación de autoras como Alejandra Bellón, Carmen Martínez y Eva Veiga; narración, a través de la presencia de José Fonte Sardiña y Juan José Lada Vilariño; y música, con las actuaciones de Guti GZ, César Morán e Isma Taboada.



Además, también durante toda la jornada de hoy, de 11 a 21 horas, las personas que se acerquen hasta la zona del paseo cabanés podrán visitar los alrededor de cien puestos que desde el viernes dan forma a la tradicional feria de Santa Marta, en la que hay espacio para una gran variedad de productos, desde alimentación, artesanía o textil, entre muchos otros. El programa festivo, que desde el Concello se pretendió que fuese variado y con opciones para todos los gustos musicales y todas las edades, incluyó desde el viernes actuaciones como la del grupo De Vacas o A Gramola Gominola, dirigido a los más pequeños de la casa.



CIMM



El gobierno local implicó también en al celebración al Centro de Interpretación do Medio Mariño, de reciente creación. Así, durante los tres días de las fiestas de Santa Marta ha sacado al exterior la exposición “Cabanas Mar”, dedicada al litoral del municipio y a sus gentes, de los que todavía podrá disfrutar hoy el público. Se trata de ocho paneles didácticos de gran escala en los que se trabaja la puesta en valor de los grandes atributos de al costa cabanesa: su paisaje, los elementos naturales del entorno, los recursos naturales o la riqueza de la marisma eumesa.



El centro de interpretación acaba además de poner en marcha su página web (cimmcabanas.gal), un espacio virtual que permite a los usuarios acercarse en detalle a este espacio dedicado a la promoción y divulgación del patrimonio material e inmaterial del litoral.



“A web pretende ser un espello virtual do centro e servir non só para dar a coñecer as actividades do centro, senón tamén para contribuír á divulgación científica e ao coñecemento do medio mariño de Cabanas e a súa área de influencia”, señaló el teniente de alcalde, Iago Varela.