La semana del Campus Industrial se centrará en la colaboración con las empresas

Ayer arrancaron en el Campus de Esteiro las jornadas relativas a la “Semana Campus Industrial de Ferrol. Conectando Universidade e Empresa”, que se desarrollan en tres días, prosiguiendo hoy día 31 y mñana día uno de junio.



De este modo, la jornada inaugural contó con la presencia de la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, María Jesús Movilla; la directora del Campus Industrial, Ana Ares; el presidente de la Autoridad Portuaria Ferrol San Cibrao, Francisco Barea Paz y los directores técnico y científico del Centro de Investigacións Tecnolóxicas (CIT), Anne Gosset y Armando Yález.



En las jornadas, que prosiguen hoy y mañana, se buscará conectar las necesidades y retos del tejido productivo con las soluciones que puede aportar la Universidad en términos de campacidad de I+D+I y de docencia.



Si la sesión inaugural se centró en la energía y la logística, la de hoy hará hincapié en el sector naval con las mesas redondas: “Transformación digital en el sector naval” (11.30 a 13.00 h.); “Tendencias e innovacións no sector naval e necesidades formativas para afrontar os retos sectoriais” (13.00 a 14 h.); “Oportunidades para articular colaboracións Universidade-Empresa” (14-14.20 h.); “Desafíos do sector metal-mecánico e tecnoloxías que acompañarán a transformación do sector. Incorporación de prácticas de economía circular” (16-17 h.); y por último, “Oportunidades para empresas nos fondos Next Generation EU” (17-18 h.). Mañaña habrá cinco nuevas charlas.