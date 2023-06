Seguridad Nuclear tilda de “menor” el incidente en la fábrica de Megasa

El pasado miércoles, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) comunicó la detección, a finales de la semana anterior, de valores de radiación por encima de lo normal en la factoría de Megasa de Narón. Al parecer, una cantidad indeterminada del isótopo Cesio-137 fue fundido en uno de los hornos de arco eléctrico de la factoría, lo que hizo que se paralizase toda la producción y se activase el Protocolo de colaboración sobre la vigilancia radiológica de los materiales metálicos.



No obstante, tal y como apuntó el presidente del comité de empresa, Carlos Bascoy, pese a la alarma social generada, desde el CSN se ha calificado el incidente como “menor”, asegurando que “no corren peligro ni la salud de los trabajadores ni el entorno”. “Esto está muy regido por el protocolo de radiactividad que hay, que es normativa del Consejo de Seguridad Nuclear, así que por parte de la compañía poco se puede hacer”, señaló el representante.



De este modo, Bascoy explicó que en cuanto se detectaron los mencionados valores, el organismo “tomó las riendas del incidente” y que, hasta este momento “son ellos los que han estado midiendo y determinando” el alcance de la situación. El siguiente paso, incidió, sería la redacción por parte de la CSN de “un plan de limpieza y desinfección” y que lo lleve a cabo una empresa dependiente del organismo con trabajadores especializados.



Asimismo, el presidente del comité también trasladó que todo el proceso se está realizando con total transparencia y que, por ello, no existe intranquilidad entre el personal.

Origen

En cuanto al origen del Cesio-137, desde el comité de empresa se confirmó que la teoría principal que se maneja es que podría provenir de maquinaria sanitaria que se mezcló por error con la chatarra empleada para la producción de acero.



“Es un poco la hipótesis, porque a ciencia cierta no se sabe. Que haya entrado encapsulado en un recipiente de plomo y que por eso no dio la alarma en el pórtico al entrar”, señaló Bascoy, recordando que, una vez se mezcló con el resto del metal, sí se activó el sistema de seguridad al abandonar el camión la siderúrgica con los restos del proceso productivo. En este sentido, el representante apuntó a que no se trata de algo común, pero tampoco raro, dado que aun existiendo normativas para deshacerse del material sanitario, en ocasiones termina en el circuito de la chatarra.