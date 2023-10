El segundo trimestre de 2023 sumó el triple de divorcios que el primero en Ferrol

Cada vez es mayor el número de divorcios que no son consensuados entre las partes y que deben requerir el papel de un juez para para alcanzar una solución al conflicto. De todos modos, continúan siendo más los divorcios y separaciones consensuadas que las que no llegan acuerdo, pese a que la cifra contraria sube en cada estadística judicial que da a conocer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia –TSXG–.

54 casos de divorcio no fueron consensuados en el segundo trimestre del año en el partido judicial de Ferrol, frente a los 25 del primer trimestre del año

El partido judicial de Ferrol no solo abarca la cabecera de comarca, sino que incluye los municipios de A Capela, As Pontes, As Somozas, Ares, Cabanas, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Neda, San Sadurniño y Valdoviño; y es en la suma de todos estos en los que se han contabilizado en el segundo trimestre de este año 2023 –acaban de publicarse en los últimos días los datos al respecto– un total de 136 rupturas matrimoniales: 133 divorcios y cuatro separaciones, frente a los solo 43 del primer trimestre de año –lo que suma un total de 179 rupturas en lo que va de año (el pasado 2022 en el mismo primer periodo fue de 168).



El cómputo total de disoluciones está por debajo de las de A Coruña y Vigo, pero es bastante más elevado que el de Ourense, Pontevedra , Santiago y Lugo, además de tener la tasa de divorcios por cada mil habitantes más alta de las ciudades.

Se registraron en los juzgados de Ferrol en los seis primeros meses de 2023 cuatro separaciones, todas ellas en el segundo trimestre y todas consensuados

Otro dato a tener en cuenta es el ascenso notable en los de-sacuerdos a la hora de poner fin a una relación por la vía jurídica. De este modo, de las 136 rupturas del segundo trimestre, en 54 no se actuó de forma consensuada (frente a los 19 del mismo período del año pasado). La cifra es todavía más llamativa en el primer trimestre del año, cuando los divorcios no consensuados superaron a los que alcanzaron acuerdo previo –25 frente a 18–.



Es también el divorcio la opción mayoritariamente elegida por las parejas que afrontan una ruptura. Así, las separaciones son prácticamente mínimas en el total de los datos. De hecho, en el partido judicial de Ferrol no ha habido ninguna separación este año en el primer trimestre y solo cuatro en el segundo.

Los juzgados del partido judicial de Ferrol registraron 179 disoluciones matrimoniales, de las cuales 175 fueron divorcios

Las modificaciones de medidas que se llevan a cabo son también significativas. Se refieren a los casos en que uno de los progenitores solicita que se modifiquen los acuerdos alcanzados inicialmente en el procedimiento. Así, se registran hasta 57 casos de cambios no consensuados frente a 24 con acuerdo en el segundo trimestre, una tendencia que ya estaba presente en el primero, con 16 modificaciones no consensuadas frente a seis acordadas. En el caso de la guardia y custodia de los hijos, está a la par el consenso y el desacuerdo, ya que, en el segundo trimestre hubo medidas en este sentido acordadas para 31 casos y 32 sin acuerdo, mientras que el inicio del año el número fue el mismo en ambas dirección.

Subida generalizada en este periodo

El aumento de las rupturas matrimoniales aumenta en Galicia en este segundo trimestre con respecto al mismo período del año pasado en un 16,8%. En el partido judicial de Ferrol, el porcentaje supera el 109% este segundo trimestre y un 6,55% en lo que va de año. El el primer trimestre, sin embargo, descendió un 58,25%. Así, en 2022, en este periodo se produjeron 66 divorcios y separaciones frente a los 136 que se contabilizaron este año, mientras que en el trimestre anterior, pasó de 103 de 2022 a 43 de 2023.