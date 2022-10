El sector hostelero hace frente, ahora, a una subida histórica de precios

Que no son buenos tiempos para el sector hostelero no es ninguna novedad, por eso salimos a la calle a preguntar a los protagonistas hasta qué punto la inflación les pasa factura en estos tiempos.



Más de dos años llevan arrastrando situaciones complicadas que precarizan sus condiciones laborales, con pérdidas acumuladas, caída de ingresos y aumento de precios que deben repercutir ellos también a su clientela. Pese a que algunos esperan más de la cuenta para aplicar esos encarecimientos a sus menús o bebidas, para que no descienda también la clientela, la situación actual les obliga a hacerlo. Esta subida de precios se hace de forma escalonada muchas veces, para que no se note tanto, pues el precio de las materias primas con las que trabajan, incluida la factura de la luz, parece que no tenga tope.



En los últimos días, uno de los restaurantes de la ciudad, el bar vinoteca Casa Lexo (Pardo Bajo), anunciaba en sus redes sociales que subía el precio del menú diario hasta los 12 euros, explicando que “a escalada de prezos obríganos a facer enxeñaría contable, como a vós nos vosos fogares”.



Muy cerquita, en la plaza del Callao, otro local de comidas como Zahara también se ha visto obligado a subir precios. En cambio, en la misma zona, Cafetería Bonilla, los mantiene sin cambios, tras la subida aplicada ya a principios de año.



Volviendo al menú del día, el mesón Ábaco, en la Calle Magdalena, también ofrece este servicio a diario. Su propietaria aseguraba a este diario que la escalada de precios de los productos no les deja otro camino que repercutirlo a sus clientes. “Hemos subido precios varias veces en todo este tiempo y no podemos descartar volver a subirlos”, lamentaba. Con respecto a la factura de la luz, asegura que casi ha llegado a duplicarse. El menú se sirve a 11 euros en local, 11,20 en terraza y 11,50 para llevar.



Por su parte, la cafetería Dover, en la calle Dolores, ha subido el café y los refrescos, obligada también por la tremenda escalada de precios. “Desde antes de la pandemia solo hemos subido 10 céntimos, y lo hemos hecho recientemente porque no se podía evitar”, explica Chus, la propietaria del negocio. Los refrescos también han incrementado algo el precio, aunque nunca en la misma medida en la que se han encarecido servicios básicos como la luz.



Asimismo, Queca Aguilar, que regenta la casa de comidas Oliva Bar e Levar, en Ferrol Vello, asegura que ha subido los precios “muy poquito”, y que lo hace “cuando no queda otra” y de forma muy escalonada y nunca con grandes incrementos. “Lo que no voy a hacer de ninguna manera es bajar la calidad del producto que ofrecemos y que nos define”, aseguró.



Las copas



También los negocios de copas viven tiempos complicados, pues los precios alcistas les obligan a subir el servicio. Locales míticos de la ciudad como Bátava, en Canido, no son ajenos a una situación que Jesús Iglesias, su propietario, califica de muy incierta.



En su caso, asegura que gastos fijos como la luz se han incrementado de media 250 euros al mes, en verano algo más. “La mercancía que más ha subido son los refrescos y productos procedentes de Reino Unido, la cerveza de importación, o la cristalería”, indica. Asimismo, explica que “lo peor es que no tenemos una estabilidad en los precios, varían todos los meses. De momento lo que subió prácticamente lo he asumido yo, he incrementado la consumición diez céntimos, nada que ver con lo que se nos ha encarecido a nosotros”, dice. Además, considera que de cara al próximo año habrá que volver a subir precios. “Así no podemos aguantar”, lamenta.