“Salvaxe, Salvaxe” llega a Ferrol un día antes de girar en la Semana do Cine Galego

El documental “Salvaxe, Salvaxe”, que mañana empieza una ruta enmarcada en la Semana do Cine Galego 2025, se proyectará hoy martes en el Duplex, a las 20.00 horas, con la posibilidad de quedarse al coloquio posterior con su director y productora. Se trata de una obra que captura un contexto de colapso y de catástrofe ecológica, que invita a reflexionar sobre la relación de los seres humanos con los que no lo son.



Este es el primer largometraje de Emilio Fonseca, ya con premios en certámenes como el Festival de Málaga, Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Play-Doc, Alcances, Festival de Cine Internacional de Ourense o Another Way Film Festival.



La película fue rodada en los montes de Galicia y Portugal, con la compañía de personal científico e investigador, que pretende resignificar las imágenes de la naturaleza. Así, el documental se acerca a lo silvestre sin llegar a suplantarlo, con el deseo de descubrir su existencia y sin necesidad de representarlo, de forma que se exhiben tanto las imágenes de ausencia como de encuentro entre protagonistas.



“Empecei o proxecto como un documental sobre lobos do noroeste ibérico”, relata el director, que estará presente en la sesión de esta tarde junto a Xiana do Teixeiro, una de las productoras. Desde esta idea inicial, Fonseca se dio cuenta de que no quería crear otro reportaje más sobre “a chamada ‘xestión’ do lobo, cando o único que significa é cantos hai que matar” ni el clásico documental de naturaleza en el que se idealiza un entorno en el que no se registra humanidad.



Este proyecto de Walkie Talkie Films cuenta con la financiación del ICAA a través del Gobierno de España, la subvención de la Axencia Galega das Industrias Culturais –Agadic–, la participación de la Crtvg y el apoyo de la Diputación de A Coruña.