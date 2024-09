Sabela presenta su último trabajo “Hi, My Love Part” en la sala Ruido

La gira de la artista de Ourol Sabela, que ya pisó varios escenarios de grandes ciudades a nivel estatal, realiza una parada en la sala Ruido el próximo sábado día 28. Esta artista se está haciendo hueco en la nueva ola de pop electrónico y sus canciones ya acumulan cientos de miles de reproducciones.



Con el título de “Hi, My Love”, el nombre de su tema más reciente, identifica esta gira, con la que traslada el estilo en el que se enmarca a un sonido más internacional. Aún así, la cantante no pierde sus raíces y mantiene elementos tradicionales de Galicia. Las melodías de Sabela presentan tintes realmente bailables que sin duda animarán al público de la Ruido a sumarse a la su grupo de apasionados.



Las puertas del local se abrirán a las 22.00 horas, para dar paso al comienzo del concierto a las 22.30. Algunas de las mayores salas del país, situadas en territorios como los de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Salamanca, entre muchas otras, ya escucharon la voz de esta artista, que fue protagonista de Galicia Escena PRO, la feria más importante de artes escénicas de Galicia.



Asimismo, Sabela ha subido a escenarios de grandes festivales como son Noroeste, SonRías Baixas, en el que repetirá este año, u O Son do Camiño. “Hi, My Love” precede a otros temas que acumulan una gran cantidad de escuchas como pueden ser los títulos “Cenizas”, “Ya No Me Quiero Ir” y “Cidade do desexo”.



Las colaboraciones con grandes artistas de la talla de Andrés Suárez, Baiuca, Xoel López, Tanxugueiras, Luisa Sobral o Diogo Piçarra avalan el éxito. De la misma manera, Sabela fue merecedora de galardones como el Premio aRi[t]mar 2020 a la Mejor Canción en Galiza por “Despedida”.