Este sábado, ás 19.00 horas, a compañía da Fundaçom Artábria representará a peza “Por um punhado de votos” no local da asociación veciñal San Román de Doniños, despois da súa estrea na sede do colectivo no mes de xullo.

Trátase dunha obra dirixida por Helga Méndez, de Maquinarias Teatro, que se enfoca tematicamente na cidade de Ferrol, tocando asuntos como a reconversión ou o sindicalismo. A entrada é libre até completar o aforo.