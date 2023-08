Rueda alaba el potencial turístico de un Equiocio “con moita repercusión”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó este mediodía el “potencial” de un Equiocio que, dijo, “ten moita repercusión e progresión”. El máximo mandatario autonómico acudió a la inauguración de un evento que comenzó el jueves pero que esta mañana dio el pistoletazo de salida a las competiciones hípicas. Rueda alabó la capacidad de la organización para “seguir facendo crecer” el certamen y convertirse no solo en una prueba deportiva de primer nivel en España, sino también en un “referente” del verano de Ferrolterra. “Non só son paisaxes, que son marabillosas; non é só unha gastronomía impresionante, que tamén a temos; non é só a xente, que somos moi riquiños: tamén é ser capaces de facer eventos coma este e que fan que cada vez veña visitarnos máis xente”, dijo.



El presidente del gobierno autonómico subrayó que Equiocio es un elemento importante de la “Marca Ferrol” que “sabe combinarse” con otros atractivos como el Camino Inglés. “Cada vez máis peregrinos descobren Ferrolterra e se marabillan de todo o que vén”, añadió.



Rueda quiso hacer hincapié en la dimensión social de la cita, un aspecto que “creo que sempre teñen que ter os eventos desta envergadura”. Por último, el presidente de la Xunta quiso reafirmar el apoyo de la administración autonómica al certamen “para que siga sendo un éxito” porque, explicó, de él “non só se beneficia Ferrol, non só se beneficia a xente á que lle gusta e vive da hípica e dos cabalos, senón que beneficia a todo o mundo que cre que facer actos ben organizados, con moita repercusión e progresión, merece sempre a pena”.



También en la vertiente social incidió el alcalde, José Manuel Rey Varela, en su intervención, pues es este aspecto el que, además del deportivo, hace de Equiocio un evento más global. “Repercute positiva e directamente no turismo e na economía da cidade e da comarca ao ser un polo de atracción de visitantes”, afirmó.



El programa social, ambiental y cultural de la cita continúa mañana sábado con una nueva jornada de apertura del Ecomarket y de los espacios social y cultural, así como con una exposición de vehículos ecológicos y sesión de sonoterapia. Habrá entre 10.00 y 12.00 horas una demostración de ebike y un taller de huerta y juegos tradicionales. A las 12.30 está prevista una demostración de baloncesto en silla de ruedas en la pista central y a la una, una parada musical con la coral del Casino que precederá a la degustación en la carpa de “Galicia sabe amar”. La actividad prosigue por la tarde con más talleres y exhibiciones con el reciclaje creativo cerrando la penúltima jornada del evento.