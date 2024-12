Rocío Vega: “Con Oiio, el ahorro medio previsto para los clientes ha subido al 26%”

Hace unos meses y coincidiendo con su vigésimo quinto cumpleaños, Reganosa dio un paso más en su política expansiva y de diversificación lanzando la app Oiio, que analiza el mercado energético para ofrecer a cada cliente –pymes y autónomos– la tarifa más adecuada a sus intereses para reducir la factura eléctrica. Rocío Vega –Asturias, 1993– es la responsable del departamento de Digitalización y Eficiencia energética que ha desarrollado esta aplicación, que en su primera etapa ha incrementado hasta el 26% el ahorro medio.

¿A qué tipo de cliente está enfocada la app Oiio y en qué consiste?

Se trata de una aplicación móvil que busca ser lo que, de manera informal, podríamos definir como ese amigo que entiende de energía, esa persona a la que recurrirías cuanto tienes una duda o buscas una opinión que te dé confianza para hacer tus gestiones energéticas. Con esta filosofía se lanzó al principio: una aplicación que ayuda a ahorrar en la factura de la luz a pymes y autónomos.

En el momento de concebir esta app, ¿percibían que había cierta confusión –a veces por exceso de información– y que a veces puede resultar complicado para un cliente con una información básica sobre el funcionamiento actual del sistema eléctrico?

Seguramente se mezclan ambas apreciaciones. Entender cómo funciona o qué factores y términos influyen en la factura de la luz es complejo en sí mismo y requiere un tiempo de estudio. Es verdad que ahora hay mucha divulgación al respecto y muchas compañías están colaborando en explicar cómo funcionan. Otro reto para nosotros es estar pendiente de todo lo que va cambiando porque hasta hace poco teníamos una comercializadora y una tarifa, y más o menos se mantenía estable: el precio variaba poco, podías conseguir alguna oferta, sí, pero no esperábamos grandes sorpresas. Ahora, sin embargo, el sector energético es más complejo en sí mismo y requiere un tiempo estar pendiente de cómo evoluciona el mercado, cuál es mi consumo, cuál es mi forma de consumir, qué es lo que me viene mejor a mí o si esa oferta se ajusta en realidad a cómo hago las cosas en mi empresa... A veces esas preguntas son difíciles de contestar si no dedicas un ratito. Y eso es lo que identificamos: que las empresas y los autónomos no tuviesen que estar pendientes de todo eso, sino que tengan una aplicación en la que pueden confiar y delegar ese seguimiento o esa tarea para asegurarse de que siempre van a tener, no importa cuándo, la mejor tarifa para ellos.

¿Fue complicado el proceso de desarrollo de la aplicación teniendo en cuenta la cantidad de variables que analiza para poder ofrecer el precio más adecuado para cada caso concreto?

Reganosa tiene un equipo de Eficiencia energética y Digitalización compuesto por matemáticos, físicos e ingenieros con mucha experiencia en el mundo académico y, por ello, la parte del modelado matemático y su implementación nos encanta. Además, llevamos haciendo esto también en Reganosa desde hace 12 años, con modelos para redes de gas, para sistemas energéticos... Para nosotros, por lo tanto, esa parte es algo natural y que nos gusta y creemos que aportamos mucho valor en cómo tratamos los datos, cómo los entendemos y de qué manera los modelamos. Aportamos muchas variables: la curva de consumo que tenemos de los usuarios es una curva horaria de unos dos años de histórico y tenemos la base de datos con las tarifas de las comercializadoras... Gracias a la trayectoria de Reganosa, esta parte es algo natural en nosotros.



Después de unos meses de funcionamiento, ¿cómo valoran la puesta en marcha? ¿Tienen datos sobre los ahorros medios que se están obteniendo?

Sí. Antes de lanzar la aplicación habíamos hecho una fase de pruebas entre un conjunto acotado de usuarios y ahí habíamos tenido un 23% de ahorro medio. Pero es verdad que en los meses que llevamos de operación incluso se ha incrementado hasta un 26%. Vemos una mejora de los ahorros para los clientes y en esto también tiene mucho que ver la actualización que hemos hecho de la app.

¿Se plantean ahora extender la aplicación al consumidor doméstico?

En estos momentos estamos centrados en aportar valor a las pymes y los autónomos. Pensamos que son sectores que no suelen ser el objetivo de las campañas de marketing, más orientadas a particulares o a grandes empresas, y nosotros estamos centrados en pymes y autónomos.

¿Con la aplicación se marcan algún objetivo de clientes en un tiempo determinado?

No, no tenemos que llegar a una cifra en concreto. Lo que queremos es generar un impacto positivo, que seamos un socio, alguien en que el cliente pueda confiar, como ya tenemos en otros sectores a nivel industrial, y ahora hemos ampliado un poco nuestro alcance para llegar también a empresas que no tienen por qué tener una infraestructura energética de un tamaño determinado. Lo que sí estamos valorando es la idea de ir incrementando servicios y seguir aportando valor a los usuarios de la aplicación, y, por supuesto, escuchando, porque ahora mismo, por ejemplo, sí hemos detectado un interés creciente no solo en Galicia, sino también en Asturias, Andalucía, Madrid o Canarias.

¿Es difícil entrar en un mercado con competidores tan fuertes y con compañías con una larga tradición en el sector?

Hay empresas muy fuertes y con mucha tradición, pero creo, sin embargo, que los valores que aportamos nosotros son la integración y la independencia. No te vamos a decir que vamos a conseguir que ahorres en la factura de la luz porque seamos una comercializadora que te ofrece una tarifa. Al final, nosotros manejamos desde un punto de vista independiente los datos de todas ellas y, según se mueva el mercado y según cada usuario, vamos a proponer la mejor solución. Sobre la digitalización, el valor diferencial que tenemos es la perspectiva: no lo entendemos como un hecho en sí, sino que siempre hemos tenido el enfoque de aplicarla a nuestros negocios. Hay que recordar que empezamos en este ámbito con una herramienta de digitalización que se llama Ganeso, por necesidades de nuestro negocio y de nuestra planta. Hemos evolucionado a modelar procesos de hidrógeno y plantas de hidrógeno, porque así ha evolucionado la compañía, y testamos nuestras herramientas en nuestro propio negocio. Tiene un enfoque muy orientado a aportar soluciones, de ayuda a la toma de decisiones, y no tanto a tener una app que esté en la mano de otro interpretar.

¿De qué manera puede ser decisiva la digitalización en un sector como el energético?

Nacimos como empresa local con una terminal de gas en Mugardos y ahora Reganosa es mucho más, ha diversificado su negocio, tenemos proyectos, estamos en muchos países y también trabajamos, como el caso de Oiio, en otro tipo de tecnologías. Creo que la digitalización en sí, no solo Reganosa por la razón de su propia actividad, nos ayuda a ser más eficientes, con un objetivo claro: no se puede digitalizar porque sí, sino que debe hacerse con un objetivo. Y, en ese sentido, Reganosa, con la diversidad de actividades que tenemos y también con la perspectiva de colaboración con el ecosistema y la experiencia como gestores de nuestras propias infraestructuras –también gestionamos la energía de nuestra propia planta de manera eficiente– nos da unas ventajas competitivas por la capacidad de gestión y las implicaciones industriales que tenemos. Y esa perspectiva nos va a ayudar a avanzar como compañía.