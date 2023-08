s sete décadas e tal que levo no lombo dinme que a canícula sempre foi cansativa. Escribo estas liñas o máis illado posible dos raios solares, coas persianas case baixadas, e mitigando o calor —nada excesivo, a verdade sexa dita— coas lixeiras correntes que produce a entrada de ar por algunha que outra xanela entreaberta. Á beira da ría, onde moro, raro é que non haxa unha brisiña. Ando un algo canso, xa que, ademais das condicións metereolóxico-caniculares, no que vai de mes pouca paraxe tiven. Hai anos —se é que algunha vez os houbo— que tan seguido non andaba tanto. E o que aínda queda por andar no que resta de agosto, que só estamos no pleno ferragosto, que din os italianos. Ese que tan ben retrata Il sorpasso (1962) —ou La escapada, como aquí se titulou—, o espléndido filme do grande Dino Rissi, protagonizado por eses dous actorazos que foron Gassman e Trintignant, acompañados daquela bonitísima Catherine Spaak. Estou saíndo case que a espectáculo diario, mallándome pero pasándoo francamente ben.



Todo empezou no Estadio de Riazor, vendo a disputa do Memorial Arsenio Iglesias entre o Deportivo e o Atlético Arteixo, na moi grata e amical compaña de Carlos Taibo, Diego Bernal e Alberto Pombo. Camiñar de alí á praza de María Pita é para min unha tiradiña. Mais había que facela e fíxena. E a partir de aí Feira do Libro e concertos: Víctor Manuel, Rafa Sánchez (o de La Unión), Revólver, Vanesa Martín, el Kanka, The Waterboys...

O último, ata hoxe, foi o concerto inaugural da 36ª edición do Festival Noroeste Estrella Galicia no parque de Santa Margarita, no que interviñeron García MC & Nación Quilombo, Fatoumata Diawara e Iseo & Dodosound. E neste acto é no que vou centrar o que resta de columna. A banda García MC & Nación Quilombo non a volvera ver desde o verán pasado en que actuou en María Pita no mesmo concerto que Macaco. Lembro que daquela —creo que falara do asunto aquí no noso Diario—, cando xa levaba un tempo sen escoitar a García, sorprendéranme moi positivamente o contido do álbum que acababa de editar. Desta volta, loxicamente, volvín desfrutalo. Aínda que non é, desde logo, o tipo de música que máis me presta, debo dicir que o que fai García sempre me pareceu moi interesante.



Tamén interesante, e moi marchosa, pareceume a actuación dos pamplonicas Iseo & Dodosound. E que dicir da maliense Fatoumata Diawara? Fenomenal.



No transcurso do concerto, ao ar libre e, mesmo xa de noite, con boa temperatura, había que beber. Tocoulle a Isabel ir por unhas cervexas, que, aínda a sabendas das colas, tardaron en chegar bastante máis do esperable. O motivo non foi outro que a conversa derivada da observación que lles fixo aos traballadores de que non vía lóxico que custase máis o meu quinto de cervexa 0,0 que o seu terzo con alcohol. O comentario entendeuse como que parecía elevado o prezo da bebida non alcohólica, polo que unha amable rapaza ofreceu outra consumición ou mesmo devolver o diñeiro. Isabel fíxolle saber que a cousa non ía por aí, que non se trataba de resolver o seu —ese tan común “que hai de lo mío—, senón o colectivo, ese feito de que houbese unha diferenza de prezo que, inclusive, se puidese entender como un convite ao consumo de alcohol. Dado que o libro de reclamacións parecía non estar moi a man, pediu aos traballadores que trasladasen a súa observación aos responsables da estipulación dos prezos. Que pasará?