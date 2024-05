“Playlist” é o décimo terceiro álbum de Carlos Goñi, que presentou este venres no Auditorio. Neste traballo, o músico adapta temas de artistas como La Quinta Estación, Extremoduro ou Pereza.

Especialmente emotivo un dos intres do concerto no que o músico sinalou a un pequeno do público para agasallalo despois cunha púa da súa guitarra e levarse unha ovación do numeroso público que encheu o Auditorio.