Ferrol sondea por cuenta propia los fondos europeos para sus grandes proyectos

A mediados del presente mes de octubre, entraba oficialmente en funcionamiento la oficina municipal de captación de fondos europeos. Conformado en un tiempo récord como respuesta al desencuentro del gobierno local con el Eixo Atlántico precisamente por la falta de eficacia a la hora de gestionar estas ayudas, este nuevo activo pretende dar respuesta a una de las principales necesidades de la ciudad, operando de forma sinérgica con el resto de departamentos para lograr financiación comunitaria para el mayor número posible de proyectos.



No obstante, dada su novedad, muchos ciudadanos desconocen su existencia y funcionamiento, por lo que desde Diario de Ferrol se ha contactado con su responsable, el teniente de alcalde Javier Díaz, para profundizar en estas cuestiones. “Hasta ahora, Ferrol no contaba con ninguna unidad como esta, por lo que se estaban desaprovechando muchas ayudas de cualquier administración ante la imposibilidad de tramitarlas, gestionarlas o ejecutarlas. Creemos que un Ayuntamiento como Ferrol, organizado ya como una gran ciudad desde diciembre del año pasado, tiene que contar indiscutiblemente con una oficina de captación de fondos europeos”, defendió Díaz, aseverando que la ciudad naval “no puede desaprovechar ni un euro que esté a su alcance”.

Funcionamiento



En este sentido, el responsable de la oficina lamentó que en ejercicios anteriores se habían perdido subvenciones porque se solicitaron “al tun-tun” y que, con el cambio de mandato, las diferentes áreas no sabían ni qué se había pedido, ni quién lo había hecho. Así, tras el mencionado “fiasco” del organismo supramunicipal, el Concello se propuso la creación de esta unidad, para la cual contrató a tres técnicas especialistas en ayudas comunitarias. “Lo hicimos en un proceso rápido porque Ferrol no podía estar más tiempo sin un departamento de fondos europeos. Hicimos una oferta pública para que se presentara la gente a este proceso de selección y optaron, si no recuerdo mal, unas diez personas. Se hizo una entrevista personal, luego un examen y de ahí salieron las tres mejores”, explicó Díaz.

Javier Díaz frente a la nueva oficina municipal | Jorge Meis



A día de hoy, como detalló el teniente de alcalde, no se está trabajando en unos fondos concretos, sino que, al ser tan reciente, “la principal función que se les ha encomendado es que busquen todas las líneas de ayudas que existen actualmente, tanto a nivel europeo como estatal y autonómico (...) y que las distribuyan a los distintos departamentos para que sean solicitadas”. Asimismo, el responsable de esta unidad apuntó que sería “complementaria” a otras como la puesta en marcha por la Diputación, operando únicamente a nivel municipal.

Proyectos



“También estamos preparando ya el plan de acción para poder acceder a la convocatoria de los nuevos fondos Feder para el desarrollo urbano del periodo 2021-2027 de la Unión Europea. Presentaremos en ese plan de acción proyectos contemplados en las líneas de trabajo de la Agenda Urbana de Ferrol que ya tenemos aprobada”, detalló, añadiendo que se trata de iniciativas “maduras y que se van a ejecutar”, como la reforma del Sánchez Aguilera o el conocido como “Abrir Ferrol ao Mar”.



“Con estas iniciativas vamos a dar un paso más en nuestro proyecto de ciudad para llegar al Ferrol 2030, que vemos cada vez más cerca”, afirmó Javier Díaz, asegurando que todos ellos están contemplados en los presupuestos y que estarán incluidos en las cuentas municipales de 2025. “El periodo de programación 2021-2027 empezó con bastante retraso debido a la crisis del Covid, pero yo creo que las oportunidades de financiación de los fondos europeos son más grandes que nunca en la historia de la Unión Europea y que Ferrol no va a desperdiciar esta oportunidad y vamos a estar ahí”, sentenció.



Por último, respecto al proyecto concreto de reforma del primer kilómetro de la carretera de Castilla, que iba a ser financiado con fondos Edusi, el responsable de este departamento apuntó que estaba ligado a un plan de movilidad que su formación no compartía –entre otros puntos por la peatonalización– y que, por ello, “no lo pudimos votar a favor”. En cualquier caso, Díaz se muestra confiado en que, gracias a esta oficina, se lograrán las ayudas “para que Ferrol vuelva a ser la ciudad que fue algún día”.