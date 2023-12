A relación entre Torrente e Casares abórdase hoxe nunha mesa redonda en Humanidades

A relación entre Gonzalo Torrente Ballester e Carlos Casares será o tema principal que abordará a mesa redonda que hoxe, ás 18.30 horas, acolle o salón de graos da Facultade de Humanidades e Documentación. Co título de “A amizade celebrada”, José Antonio Ponte Far, Carmen Becerra e Ramón Loureiro falarán sobre os lazos que uniron a dous dos grandes escritores galegos do século XX. Moderará Gustavo Adolfo Garrido, secretario da Fundación Carlos Casares –que promove a iniciativa en colaboración coa Deputación da Coruña, o Concello de Ferrol e mais a UDC– un acto que será presentado pola decana da Facultade, Manuela del Pilar Santos.

Fotografía



A charla chega acompañada dunha pequena mostra de imaxes de Carlos Casares, localizada no segundo andar da propia Facultade e que poderá verse ao longo de toda a xornada. Trátase dunha faceta pouco coñecida do autor de “Ilustrísima”. Haberá, de feito, unha visita guiada polo secretario da Fundación ás 12.30 horas.