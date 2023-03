La reivindicación de los servicios públicos, eje de la protesta de este 8 de Marzo

“Servizos públicos para mellorar a vida das mulleres”. Con este lema se presenta la reivindicación feminista de este 8-M, poniendo el foco en el avance de la privatización y de la explotación y de su mayor impacto sobre las mujeres. “Enfrontamos, a diario, ataques e agresións a un estado de benestar que se derrumba por momentos”, recoge el manifiesto de la Marcha Mundial das Mulleres. “É urxente que sigamos coas nosas estratexias colectivas e solidarias para poñer no centro a sostenibilidade da vida, desde a nosa autoorganización e en alianzas cos movementos sociais que teñen como obxectivo transformar o mundo”.



Las exigencias se recogen en un decálogo que reclama buenos empleos, salarios y pensiones; maternidades dignas; un sistema público de bienestar; educación y salud con una perspectiva feminista; derechos sexuales y reproductivos garantizados; que los cuidados queden fuera del mercado; derechos para todas –fin de los discursos de odio y desaparición de las leyes de extranjería–; fin de la violencia machista; y la protección del territorio.



La manifestación central del 8-M se celebrará en Ferrol a las ocho de la tarde, con salida de delante del edificio de la Xunta. También habrá concentración en As Pontes, a las 20.30 horas, delante del Concello.

Protesta sindical

Antes, por la mañana, saldrá a la calle el sindicato CIG, con una manifestación a las doce del mediodía desde su local hasta la plaza de Armas (en As Pontes, en la plaza del Hospital). “A crise non a imos pagar as traballadoras” es el claro mensaje de la central nacionalista, que denuncia la precariedad laboral que sufren las mujeres en el actual contexto de crisis y alza de precios.



Denuncian que son precisamente los sectores feminizados los que tienen peores salarios y los que más sufren el encarecimiento de productos y servicios básicos, además de alertar sobre la brecha salarial. “Mesmo as mullerse máis novas, con maior formación que os seus compañeiros, cobran de media un 11% menos que estes”.



La CIG de Ferrol incide en la temporalidad, mayor también entre las mujeres, y en el efecto que tiene en las pensiones la menor cotización en el caso de ellas por dedicarse al cuidado familiar. “As mulleres temos menores carreiras de cotización –aos 65 anos, a diferenza chega a 10 anos e 1 mes– e menores bases de cotizacións”, apuntan en referencia a la situación en Galicia.