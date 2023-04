Puesta de largo del quinteto de viento “Brisa”, formado por estudiantes del Conservatorio Superior

El Quinteto Brisa, integrado por tres jóvenes de Ferrol, Narón y As Pontes y otros dos procedentes de Sada y Oleiros, vivirá mañana su particular puesta de largo en la ciudad y lo harán en el local de la SRD de Canido, donde ofrecerán un espectáculo de una hora de duración en el que prometen varias sorpresas musicales.



Aunque ya han actuado juntos en varias ocasiones al amparo de las propuestas didácticas del conservatorio, la de mañana en Canido será su primera actuación como músicos profesionales al margen de la institución académica. Y no pueden estar más satisfechos, como señala la ferrolana Sara Tenreiro. Junto a ella y su fagot dan forma a este quinteto: Silvia con el clarinete; Antón con la flauta; Nerea con el oboe y María con la trompa.



Este grupo se formó a finales del año pasado durante la asignatura de música de cámara, “nos iba bien juntos y decidimos formar el Quinteto Brisa, y ahí estamos abriéndonos camino”, asevera Tenreiro.



Abrirse camino



Asegura Sara Tenreiro que no resulta nada sencillo abrirse paso en el mundo de la música de cámara en Galicia, con muy pocos eventos diseñados para grupos reducidos como ellos. Sin embargo, sostiene que “si te lo trabajas y te mueves la gente suele permitir que toques, nunca nos han dicho que no en ningún lado y es de agradecer, pero claro, no vienen a buscarte, tienes que salir tú en busca de las oportunidades, sobre todo cuando estás empezando como nosotros”, asevera la joven fagotista, quien agradece la oportunidad que se les brinda en Canido mañana. Sara sostiene también que dedicarse a esta profesión supone “encontrarse trabas en el camino a diario que te llevan a abandonar, ya que estamos hablando de instrumentos caros y poco conocidos y eso no ayuda”. No obstante, asegura que no es su caso y que seguirán “peleando todo el tiempo que haga falta y más”.



Apoyos no les faltan de sus profesores y familiares para seguir haciendo lo que más les gusta, música de cámara con la que se podrá disfrutar mañana a partir de las 19.00 horas en el local de la SRD de Canido.