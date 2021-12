El puerto recupera el tráfico de cruceros con 17 escalas en 2022

La plataforma móvil de almacenamiento y procesamiento de petróleo –FPSO, del inglés Floating Production Storage and Offloading– “Terra Nova”, propiedad de la firma energética canadiense Suncor llegará hoy mismo a las dársenas de la ciudad naval. El gigantesco buque, que durante unos siete meses será reparado en las instalaciones de Navantia Ferrol, llega, por tanto, con un día de retraso, estando programada su entrada en la ría –según los portales náuticos MarineTraffic y Vesselfinder– al mediodía de ayer. Las condiciones meteorológicas de las últimas jornadas en alta mar –partió el pasado día 15 del puerto de Bull Arm, en la provincia canadiense de Terranova y Labrador– obligaron a un cambio de previsiones que, no obstante, no parece que vaya a afectar a su entrada en Navantia Ferrol.



El propio grupo naval señaló que el navío llegará a la estación de prácticos sobre las once de la mañana, comenzando la maniobra de entrada a la ría con la marea del mediodía. Tras eso, quedará fondeado frente a las instalaciones de Reganosa hasta el próximo lunes 3 de enero, cuando a primera hora de la tarde será llevado al astillero ferrolano, donde quedará varado en el dique tres.



Este contrato, como detalló en su momento la representante de la firma canadiense Jessica Depencier a este Diario, supondrá unas 700.000 horas de trabajo y cerca de 350 empleos, principalmente de la industria auxiliar. De hecho, según apuntó la agencia Europa Press, la llegada de este buque también afectará al sector inmobiliario, con más de 60 pisos alquilados en la ciudad para alojar a la dotación del navío.



Los trabajos, que durarán unos siete meses y suponen el mayor contrato de reparación de Navantia Ferrol de su historia, consistirán principalmente en arreglos estructurales en el casco del navío; la restauración del mecanismo de izado de anclajes; el reemplazo de la unidad de recuperación de calor residual; o el mantenimiento de cubiertas y otras reparaciones menores.