El PSOE urge a cubrir la gerencia de turismo y a licitar el contrato de las oficinas

El grupo municipal socialista presenta en el pleno de este jueves una moción para discutir sobre la situación del sector turístico en la ciudad. Acusan al actual gobierno de “relegar o sector a un segundo plano” y critican la ausencia de Ferrol de las ferias modernistas “ás que acudía nos últimos anos cun éxito máis que notable”. Recuerdan el trabajo de puesta en valor y avance del expediente de Patrimonio Mundial o el trabajo conjunto para potenciar el Camiño Inglés, iniciativas que “teñen desaparecido tanto da propia concellaría como da Sociedade Mixta de Turismo”.



En la moción, los socialistas instan al gobierno municipal a solucionar la situación de este ente, tras el cese de la gerente, anunciado en octubre y hecho efectivo el 9 de enero. Apoyan esta decisión pero quieren que se aproveche la ocasión “para avaliar e reflexionar sobre o presente e futuro da xestión turística” de acuerdo con el sector y con consenso con los grupos de la oposición. “O tempo pasa e a Sociedade Mixta está sen persoal, xa que a xerente era a única que integraba dito organismo”.



También se refieren a la situación legal de las oficinas de turismo del Puerto y de la plaza de España, cuyo contrato venció el 31 de diciembre. Piden que se liciten los nuevos pliegos de forma inmediata y que se haga respetando el acuerdo al que la anterior corporación había llegado con los trabajadores. Se propuso una prórroga de seis meses (la que concluyó en diciembre) no ampliable para, en ese tiempo, preparar el nuevo contrato, con un período mayor de tiempo, subrogando al personal.



“Un mes despois do remate do contrato, a realidade é que as oficinas están a funcionar sen contrato e non temos noticias sobre os novos pregos, polo que esta situación irregular manterase durante un tempo máis”.