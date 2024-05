El PSOE reclama adaptar una sala del Torrente para las piezas del castro de Esmelle

El grupo municipal del PSdeG-PSOE en el Concello de Ferrol exige al gobierno local que agilice los trámites y trabajos para adaptar una sala en el Centro Torrente Ballester para que las piezas halladas en la primera excavación del castro de Esmelle, el verano pasado, puedan regresar cuanto antes a la ciudad.



“Lamentamos que, unha vez máis, “a falta de interese e traballo do goberno de Rey Varela, nos deixe sen un recurso cultural e patrimonial para Ferrol, aínda que sexa provisional”, censura el grupo socialista, que se queja de la poca “dilixencia” del ejecutivo municipal para acometer esos trabajos. “Denunciamos que o Partido Popular empezou a traballar na tramitación do Torrente como espazo expositivo temporal para as pezas atopadas na excavación do castro de Esmelle cando o grupo socialista presentou unha moción reclamando este extremo, meses despois de que se levara a cabo a excavación e precisamente plantexada ante a parálise de acción do equipo de Rey Varela”.



Así, considera que si estos trámites se hubiesen iniciado “no seu momento, durante o pasado verán, os restos xa poderían estar expostos e custodiados en Ferrol, como ten que ser, e non trasladados ao museo coruñés”, asegura con respecto al destino de esas cajas, en las que se guardan, principalmente, fragmentos de cerámica y de algún objeto de metal. “Esiximos que se axilicen os traballos e medidas de adaptación dunha sala para que este traslado se prolongue o menor tempo posible e que o provisional non se convirta en definitivo, como semella que acontece con moitas cousas na nosa cidade”, concluye el grupo municipal socialista.