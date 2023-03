El PSOE pretende recuperar y regenerar el entorno de la playa de A Gándara y el paseo

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, se encuentra este fin de semana en la provincia de A Coruña para “vivir realidades distintas y conocer diferentes concellos”. En su periplo, tuvo la oportunidad de acercarse hasta el municipio de Narón con el objetivo de apoyar la candidatura de Jorge Ulla a la Alcaldía de la ciudad –motivo por el que también se acercó hasta la localidad el secretario general de la formación en A Coruña y alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández–.



Tras un pequeño recorrido a pie por el paseo de A Gándara, Jorge Ulla atendió a los medios y anunció que en su proyecto para los próximos comicios de mayo se encuentra “recuperar la playa de A Gándara y acondicionar todo el paseo, así como el fondo para el marisqueo”. Una pretensión que busca confrontar el trabajo de la actual alcaldesa, Marián Ferreiro, “que lo único que ha conseguido es que Narón haya perdido 1.000 habitantes. Venimos a cambiar eso, a que la octava ciudad de Galicia crezca y que los naroneses y naronesas se sientan orgullosos de vivir aquí”.

Un municipio más humano

Por su parte, Bernardo Fernández incidió en la apuesta de la formación por Jorge Ulla para recuperar un Narón “que fue clave para esta comarca desde el punto de vista industrial, de población, etc.”, apuntando a que los habitantes naroneses “puedan disfrutar de servicios, puedan tener ocio, zonas de esparcimiento que pocas hay, quitando donde nos encontramos hoy”.



Mientras, en su intervención, Patxi López cargó contra la gestión de la regidora naronesa, de la que, afirmó, “lo único que persigue es seguir en el poder y no sabemos para qué”. “Ayer estuvimos en Boiro, viendo cómo cuatro años de gobierno socialista han dado un impulso enorme al municipio; han conseguido ganar población, tener oportunidades... Y ahora estamos en Narón viendo como desde los años 90 no ha habido ni un solo proyecto que haya dinamizado este concello”, remarcó López, haciendo hincapié en que el PSOE tiene “expectativas elevadas” no sólo para Narón, sino para Galicia y España.