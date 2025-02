El PSOE critica los “recortes” a las Pepitas y las rondallas defienden la nueva orientación

El grupo municipal del PSOE instó este lunes al gobierno local a “manter” las aportaciones a las rondalla y las inversiones para la Noite das Pepitas, una crítica que no ha tenido eco en la coordinadora de las corales por entender que la redistribución de los recursos, consensuada con ellas, tiene como objetivo reforzar su candidatura a Fiesta de Interés Turístico Nacional.



Los socialistas, a través de su concejala Eva Martínez, le afeó al ejecutivo municipal su “dobre vara de medir”, pues, explicó, “durante estes vinte meses de mandato o equipo do Partido Popular non só non ten avanzado no expediente, senón que este ano pretende recortar cartos nas actividades propias da celebración”.



La edila, que aseguró que existe entre las rondallas un “malestar totalmente fundado”, se refiere a la reducción de la partida para “ramos, bufandas ou os libros de letras e fotos”. “Mesmo pretendía –refiriéndose a la concejala de Turismo, Maica García– reducir o caché un 40% a cada rondalla”, una situación que Martínez considera “esperpéntica cando se trata dun evento ao que, supostamente, pretende dar un pulo turístico”.

La concejala del PSOE local también rechazó que se ponga “como escusa o expediente para reducir gastos, concretamente para publicacións en medios, cando teñen do pasado mandato máis da metade das requeridas”. “Semella”, añade Eva Martínez, “que a concelleira non quere recoñecer que deixamos parte do traballo feito ou que directamente non se entera de nada”.



Por último, la edila critica que el expediente no se haya entregado “en case dous anos de mandato”. “Perdemos oportunidades, perdemos cartos investidos en anos e mandatos anteriores e, o máis importante, pola inoperancia e incapacidade do gobierno local as agrupacións perden apoio”, denunció.



Coordinadora



Sin embargo, la coordinadora de rondallas no comparte esta visión. Su presidenta, Elena Orjales, explicó que “son cambios que aceptamos para este ano e que foron previamente consensuados en reunións coas rondallas que estabamos presentes”. En ese sentido, la portavoz de las agrupaciones incide en que la decisión se tomó “internamente entre nós por unanimidade das presentes, que eramos seis das sete que forman parte da coordenadora".

"Todas estivemos de acordo co obxectivo de favorecer o expediente de Festa de Interese Turístico Nacional, posto que hai esa parte de repercusión en medios de ámbito estatal para dar maior relevancia. Iso supón un custe e as rondallas, todas, aceptámolo”. Además, Elena Orjales precisó que “non se pode falar de recorte de axudas”, pues “é todo o contrario, xa que mesmo temos mellorado as partidas económicas que percibiamos ata agora”, zanjó.

"Cremos que agora estamos un pouco máis preto"

Elena Orjales insiste en que es importante centrar los esfuerzos para lograr el objetivo de que la Noite das Pepitas sea declarada de interés turístico nacional, pues de lo que se trata ahora mismo es de “desatascar” el proceso para lograr ese reconocimiento. “Ao final levamos moito tempo falando disto e o certo é que nunca vimos que existise algo concreto sobre o que se estivera traballando”, apunta.



La presidenta de la coordinadora de rondallas recuerda que es el Concello el que gestiona el expediente y que las agrupaciones “o que facemos é aportar todo o que nos pide, e nese sentido cremos que estamos un pouco máis preto, a falta de que teñamos esa repercusión nacional como fiesta que nos falta. Mentres non sexamos capaces de dar este paso, sempre estaremos ás portas de conseguilo”, apunta.