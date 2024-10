El PSOE califica de “chapuza” la nueva regulación del aparcamiento en la calle de la Iglesia junto a Jofre

El portavoz del grupo municipal socialista, Ángel Mato, rechaza la nueva regulación del aparcamiento en la calle de la Iglesia en la manzana del Jofre y el Bingo, un cambio que considera una “ocorrencia” con la que el ejecutivo municipal, sostiene, “quere xustificar a chapuza que desvirtuou o proxecto orixinal de reurbanización” de ese vial.



“O goberno de Rey Varela intentou poñer o seu ‘selo’ nunha obra que xa estaba practicamente rematada”, denuncia Mato, que recuerda que en la idea original “se garantían beirarrúas máis amplas e maior seguridade para os peóns”.



El PSOE pide que se suprima esa zona de estacionamiento (en la que caben entre diez y once vehículos) y se ejecute lo que se preveía en un principio, esto es, “un espazo público onde se prioricen os peóns e se garanta unha mobilidade máis fluída e segura”.



En ese sentido, Ángel Mato apunta que el cambio promovido por el actual gobierno “trouxo consigo problemas de invasión da calzada e da beirarrúa por parte de vehículos que non caben adecuadamente no espazo asignado, aumentando o risco de accidentes e a conxestión nunha das rúas máis transitadas do centro da cidade”.



Para el PSOE, el horario limitado de carga y descarga tampoco es la “solución adecuada, xa que os camións e furgonetas non collen nas prazas”, una situación que obliga a sus conductores a “invadir a beirarrúa oposta ou parte da calzada”.



El grupo municipal socialista invita a Rey Varela a “escoitar as demandas dos veciños e comerciantes, e a suprimir o aparcamento da rúa da Igrexa para devolver o espazo a quen realmente o necesita: os peóns”.