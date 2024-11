El PSOE acusa al gobierno local de “carecer” de un modelo turístico para el municipio

El PSOE ferrolano cargó ayer contra el gobierno local, al que acusó de “carecer dun modelo de turismo” para el término municipal y de tener “abandonados nun caixón” los que considera “pilares principais” de la puesta en valor del área, como el Camiño Inglés.



“Non só non se fixo case nada para o fomento e a promoción do turismo na cidade, senón que, o que é peor, as poucas iniciativas que se impulsaron (...) son un sen sentido”, afeó la concejala Eva Martínez. Así, la edila afirmó que las propuestas realizadas no tienen “un fío conductor”, criticando especialmente la campaña “Vente Arriba”, señalando que supuso un gasto de 18.000 euros para las arcas municipales y que no tuvo “retorno de ningún tipo”.



A este respecto, la concejala también lamentó la pérdida de una subvención por valor de un millón de euros –de los cuales 265.000 se destinarían a Ferrol– para la modernización del Camiño Inglés, además de afirmar que se ha “abandonado” la candidatura local a Patrimonio Mundial, salvo por la realización de acciones de promoción del anterior mandato.



De igual forma, Martínez Montero también señaló que la gerencia de la Sociedade Mixta de Turismo de Ferrol lleva desde enero sin un titular, al igual que las dos oficinas de asistencia a los visitantes, que carecen de contrato desde comienzos del presente año.