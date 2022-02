El PSdeG critica el gasto de un Plan de Transporte “que non da resposta ás necesidades”

El portavoz parlamentario del grupo socialista, Luís Álvarez, compareció ayer en la estación de autobuses, acompañado por un representación de alcaldes y portavoces socialistas de la comarca, para denunciar una vez más la situación del transporte público por carretera.



Álvarez consideró que se han gastado más de doce millones de euros “no deseño dun Plan de Transporte Metropolitano que non está a dar resposta ás necesidades de mobilidade da cidadanía galega e que ten uns problemas de deseño considerables”. Por eso, apunta, hubo una “panificación errónea” a la hora de proceder a la concesión de un servicio con el que la ciudadanía ha manifestado su disconformidad, reclamando, de este modo que se vuelva a la situación –horarios y rutas– de la anterior empresa.



Con respecto a las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, el parlamentario socialista recordó que se trata de una zona muy poblada y que padece estos problemas de conexión “con especial intensidade”. La presencia conjunta de representantes de diversos concellos ponía de manifiesto ayer “deficiencias e problemas que afectan dende hai algo máis dun ano á veciñanza”.









Aunque el propio grupo parlamentario socialista llevó al Hórreo esta misma semana esta problemática, Álvarez señaló que “a propia Xunta nega a realidade existente e que consiste en que aquí hai centos e centos de persoas todos os días que non teñen un servizo que se adecúe nin minimamente ás súas necesidades”. Por eso, lo que reclama es que la Xunta revise todas las quejas que está recibiendo y que



“saiba dunha vez por todas que existe un problema, que é o primeiro paso para poder solucionalo”. Insistió en que el ejecutivo gallego debe asumir que el servicio no funciona y corregir los pliegos de manera que den respuesta “axeitada e eficiente” a las necesidades de la ciudadanía, recamó el portavoz.



Por su parte, el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, en representación de los alcaldes socialistas de la zona, recordó que los problemas se vienen arrastrando desde enero del año pasado y que, pese a las conversaciones con la Xunta para reclamar que se vuelva a la situación anterior, no se ha hecho más que anunciar medidas que no acaban de convencer.









Desde la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade se acusa al partido socialista de intentar sacar rédito político de la situación del transporte y anima a la formación a “achegar propostas concretas para responder ás necesidades reais dos viaxeiros, en lugar de criticar a la Xunta”.



La Consellería asegura que está siguiendo “con especial atención” y con continuos refuerzos y ajustes la concesión del trasporte en lo que se refiere a estas comarcas “para atender do mellor xeito posible as necesidades da gran diversidade de usuarios”. Aun así, recuerda que los anteproyectos de la explotación de este servicio no recibieron ninguna alegación que recoja las demandas que se realizan desde la plataforma de usuarios, por parte de los concellos gobernados por el partido socialista. Además, asegura que se han tomado medidas correctoras como la ampliación de 55 servicios directos, ajustes para las poblaciones intermedias y que “nos vindeiros días” se completarán con nuevas modificaciones demandadas. Asegura que todos los cambios fueron comunicados a los Concellos previamente, pese a que estos nunca trasladaron de forma previa necesidades de ajustes.