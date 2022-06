El proyecto de San Francisco desata las críticas sobre supresión de aparcamientos

A las más de 100 plazas que está previsto que desaparezcan cuando se complete la obra de la calle de la Iglesia se sumó este lunes el anuncio oficial de la remodelación de la calle San Francisco, con la consiguiente pérdida de otros 50 estacionamientos. Una situación que los vecinos del barrio de Ferrol Vello consideran inasumible, toda vez que en el barrio ya se han producido limitaciones de aparcamiento en calles como Espartero, Merced o Benito Vicetto, sin ofrecer alternativa para los coches de los residentes en la zona.





Mañana, representantes de la AVV de Ferrol Vello se reunirán con el edil de Urbanismo, Julián Reina, para conocer los pormenores de este proyecto de urbanización, pero ya han señalado su disconformidad con lo que supone en cuanto a desaparición de plazas para vehículos.





El presidente de la entidad, Manuel Zapata, explicó ayer que “siempre están anunciando supresión de plazas en superficie pero nunca al revés, no ofrecen nunca espacios para facilitar el aparcamiento y después obras”.





La solución que supondría la rebaja de precios en el parking de la cuesta de Mella ni siquiera se contempla desde la AVV de Ferrol Vello, cuyo representante asegura que no firmarán ningún convenio para el uso de este parking porque a los vecinos del barrio les queda “a desmano”. Además, aseguró que no hay acuerdo con los grupos políticos para la aprobación de la rebaja, indicando que el gobierno se apresuró a anunciar algo que no existe todavía.





Esta falta de alternativas es el caballo de batalla que solo podría paliarse, a juicio del presidente de la entidad vecinal, con negociaciones del Concello con propietarios de parcelas para acondicionar algunos aparcamientos en el barrio. Como ejemplo pone zonas privadas interiores entre Espartero y Manuel Comellas o la parcela de jabones Pucho. “Sería el gobierno el que tendría que negociar alquileres o venta de propiedades porque la solución no están en eliminar y nada más”.





Problemas sin solución

El grupo municipal del PP considera que el ejecutivo de Ángel Mato está obsesionado con eliminar plazas de aparcamiento en el centro "sin ofrecer alternativas reales y medidas consensuadas con los vecinos y con los grupos municipales". Asegura, además, que con la supresión de estas nuevas 50 plazas en la calle San Francisco, serán ya 450 las que eliminará este gobierno cuando deje la alcaldía en mayo de 2023.





El portavoz de esta formación, José Manuel Rey, acusó al ejecutivo de Mato de trabajar de espaldas a los ferrolanos, achacándole que está más interesado en empezar obras a un año de las elecciones municipales que en consensuar un proyecto de ciudad.





Por eso, Rey Varela aseguró que Mato pasará a la historia "como el alcalde que más plazas de aparcamiento gratuito ha eliminado en cuatro años y pretende privatizar la libertad del ferrolano de aparcar gratuitamente en el centro".





Para los populares el éxito de la planificación urbana no está en quien gobierna sino que depende de todos, de los grupos municipales y de los vecinos "que nos dicen cómo quieren que sea la ciudad en la que viven y esto, lamentablemente, no está sucediendo en Ferrol”, aseguran.





Pero no solo el grupo mayoritario de la oposición desaprueba las medidas adoptadas por el gobierno en materia de urbanización de calles, desde Ferrol en Común también se ha denunciado que se acometa una actuación de cinco millones de euros en una sola calle –en relación a Iglesia– y que se eliminen la mitad de los aparcamientos actuales sin ninguna alternativa.





La propuesta de rebaja a los 39 euros en el parking subterráneo no es calificada por FeC "como unha alternativa seria".





Aunque desde la formación que lidera Jorge Suárez se apuesta por la peatonalización como modelo de ciudad para Ferrol, también se señala que “a peonalización é unha cousa e facela programada, participada e con alternativas viables é outra moi diferente".





La propuesta de FeC pasa por habilitar aparcamientos disuasorios gratuitos "alí onde vaia acometese unha eliminación dos estacionamentos en superficie, como é o caso da rúa da Igrexa ou San francico, que entre ambas suman más de 250 prazas suprimidas".





Tampoco consideran operativo que se hable de eliminar el coche del centro de la ciudad cuando no se pone a disposición un transporte público adecuado, que cubra las demandas de a Magdalena o Ferrol Vello.