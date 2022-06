Las protestas del metal alcanzan un seguimiento del 80% en la última jornada

La huelga provincial del sector siderometalúrgico continúa adelante. Tras cuatro jornadas de paro el pasado mes –una por semana–, patronal y sindicatos se reunieron el pasado viernes y lunes para tratar de acercar posturas sobre el nuevo convenio sectorial de A Coruña. No obstante, la falta de acuerdo llevó a convocar seis días más de protestas, esta vez agrupados en dos conjuntos de tres jornadas, comenzando el primero ayer.



Así, el seguimiento de esta primera nueva convocatoria de huelga tuvo un seguimiento del 80% en la comarca de Ferrolterra, según las estimaciones de la federación de Industria de la CIG. El secretario de esta área para el entorno de la ciudad naval, Vicente Vidal, explicaba ayer que, tras comenzar con los piquetes informativos a las 21.00 horas del lunes y a las 05.00 del martes en las puertas de Navantia –coincidiendo con los cambios de turno–, las acciones de protesta se focalizaron, desde las siete de la mañana, en el polígono de A Gándara, donde la huelga contó, además, con un gran apoyo de los establecimientos de venta de vehículos y talleres de reparación.



“Fixemos un gran piquete donde están os concesionarios, que a maioría estaban pechados e os dous ou tres que estaban abertos falamos cos traballadores e pecharon”, apuntó Vidal, señalando que la valoración de la jornada “é boa” y que en los astilleros el seguimiento del personal afectado por este convenio fue total. En cuanto al resto de polígonos de la comarca, pese a no haber acciones de protesta en los mismos, también contaron con un buen seguimiento de la huelga, especialmente en los talleres de mayor tamaño. Por otra parte, la actividad reivindicativa de hoy se centrará en el área de Río do Pozo, donde habrá piquetes informativos a partir de las siete de la mañana y, desde las diez, una concentración en la explanada de la gasolinera Ortegal Oil.



Por último, el secretario comarcal de la CIG Industria señaló que durante la jornada de ayer no se dieron incidentes con la Policía frente a los astilleros como sucedió el fin de semana –donde, no obstante, tampoco hubo un enfrentamiento–.