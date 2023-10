Las prórrogas en los plazos de ejecución afectan a la mayoría de las obras en Ferrol

La aprobación esta misma semana de una nueva prórroga para la finalización de las obras de la calle San Francisco –que debería estar concluida el 4 de noviembre, pero que se prolonga ahora hasta hasta el ultimo día del año, la fecha límite al tratarse de una obra financiada en un 80% con fondos europeos de Edusi– no hace sino constatar que, obra que empieza en la ciudad, obra que prorroga su plazo. No es una regla exacta pero casi, si se tienen en cuenta las últimas actuaciones destacadas del área de Urbanismo, que han supuesto inversiones y períodos de obra importantes en la ciudad.

De hecho, la de San Francisco no es la primera ampliación del plazo de ejecución, seis meses, que sufrió ya dos prórrogas previas, ni tampoco la única obra en marcha que ya se retrasa sobre las previsiones.



Así, la calle de la Iglesia tampoco ha cumplido las previsiones iniciales de 18 meses de ejecución y si bien el gobierno de José Manuel Rey anunció un “recorte” del plazo, con respecto a la propuesta del anterior ejecutivo de conclusión en el mes de abril –pasarían ahora a terminarse en febrero–, lo cierto es que ya era un tiempo añadido, porque la conclusión estaba fijada para finales de año inicialmente.



La plaza del mercado –Rancho da Praça– tampoco parece que vaya a cumplir su tiempo de ejecución, pese a que inicialmente no estaba previsto que hubiese demora, aun cuando sí se acometieron modificaciones en el proyecto con el cambio de gobierno.



Las actuaciones en inmuebles municipales de Recimil –también con fondos Edusi– o el parque de Fontelonga, en el barrio de Caranza son otros ejemplos de inconclusión en los plazos establecidos en el contrato inicial.



En la misma tesitura se encontraron otras obras complejas como la de la calle Pardo Bajo, a cuya adjudicataria se le amplió también el plazo de ejecución o la plaza de Armas, que vio retrasada hasta tres meses su finalización, con la concesión de hasta dos prórrogas a la empresa que ejecutaba los trabajos.

Plaza de Armas



Lo mismo sucedió también con la intervención en la fachada y cubiertas del Palacio Municipal, en la que se solicitaron nada menos que cuatro prórrogas del plazo marcado en la adjudicación.

Problemas de suministros de material, lluvias, hallazgos históricos o actuaciones en servicios complementarios están detrás de la mayoría de los retrasos.

Algunas excepciones de reducción sobre las previsiones

Aunque es difícil encontrar obras que estén listas en el plazo anunciado inicialmente, algunas son la excepción e incluso se han dado casos recientes de actuaciones que han mejorado las previsiones. Así sucedió ya en el mandato pasado con los trabajos de la plaza del Callao. Unas obras temidas por comerciantes y hosteleros y que quedaron listas en un mes, cuando el plazo fijaba su conclusión en tres.