Propuesta doble de los comerciantes de A Magdalena para celebrar por todo lo alto el Día de la Madre

La “Fashion Night”, la fiesta de la moda organizada por el Centro Comercial Abierto (CCA) de A Magdalena en invierno y primavera, es ya una cita más que consolidada en la ciudad naval. Y, mientras que el evento de diciembre se enfoca principalmente en los festejos navideños, el primaveral, desde el año pasado, apunta más al inicio de la nueva temporada y al Día de la Madre, siendo rebautizado en 2024 como “Fasion Nai”.



Así, ante la inminencia de esta efeméride, la propuesta de los comerciantes ferrolanos estaba programada para mañana mismo, con numerosas actividades, animación musical itinerante y, por supuesto, descuentos y sorteos. No obstante, la previsión de mal tiempo ha obligado a realizar un cambio de planes, al ser inviables la gran mayoría de las iniciativas planteadas.



Afortunadamente, en lugar de cancelar el evento, desde el CCA se decidió ampliar la programación, pausando durante una semana las propuestas lúdicas y, con ello, creando la Festa da Primavera.



Tal y como explicó el presidente de la entidad, Olegario Álvarez, “ante la alta probabilidad de lluvia no nos queríamos arriesgar, así que decidimos que este sábado íbamos a hacer las actividades que no se viesen afectadas, como un sorteo de vales de compra”. De este modo, ambas celebraciones estarán conectadas, de modo que mañana, por cada transacción en los locales inscritos, se obtendrá una participación para ganar una de las tarjetas por valor de 30 euros para el comercio local. Asimismo, los clientes recibirán fichas doradas para participar en las propuestas del sábado 10.



En esta última fecha, la Festa da Primavera, no solo se darán a conocer los ganadores del sorteo, sino que se instalarán en la plaza de Armas una tirolina gigante, un rocódromo y diversos hinchables, a los que se podrá acceder con las mencionadas piezas de color áureo. Las propuestas no acaban ahí, dado que, además de animación musical itinerante por las calles –en esta ocasión no habrá conciertos fijos por el debate de la normativa de ruidos–, habrá dos pases de modelos, por la mañana y por la tarde, también en Armas. Esta programación busca, además, coordinarse con el Festival Ilustrado, que acogerá la ciudad naval del 9 al 11 de mayo, por lo que ninguna de las propuestas de ambos eventos se solapará.



De este modo, desde el Centro Comercial Abierto se busca comenzar con fuerte la temporada primavera-verano, después de que otro de los grandes momentos para los negocios locales de esta época, la Semana Santa, se viese también afectado por el mal tiempo.