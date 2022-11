El PP reclama “hechos” para el tren Ferrol-A Coruña y no visitas de precampaña electoral

El presidente del Partido Popular en Ferrol, José Manuel Rey, lamentó ayer el “desembarco” de responsables del Gobierno de Sánchez –en relación a la reunión celebrada el pasado viernes con la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, entre otros– “vacío de contenido”.



De este modo, aseguró que no ha habido ni un solo compromiso con el ferrocarril que une Ferrol-A Coruña, por lo que reclama “menos campaña electoral y más hechos”.



El también portavoz popular en el Concello criticó que el alcalde, Ángel Mato, no haya aprovechado para trasladar a los representantes del Ejecutivo central dos de las principales demandas que no aparecen reflejadas en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado, la construcción del dique y la mejora de la conexión ferroviaria Ferrol-A Coruña. Recordó, así, que el alcalde “iba a pedir estas inversiones pero todavía no conocemos la enmienda”, lo que califica de “buenas palabras pero ni un solo hecho”.



Rey Varela indicó que la Xunta en el año 2017 realizó un estudio sobre la mejora de la línea de ferrocarril que constata que sería posible reducir, a corto plazo, los tiempos de viaje Ferrol-A Coruña frente a la hora y veinte de la actualidad. Un informe, dice, que se trasladó al Ministerio de Transportes y que “debe tener guardado en un cajón junto con otras demandas de los populares”.



Para el grupo popular, el PSOE “no hace ni caso al alcalde y Ferrol es el perjudicado”.



Rey recuerda que hasta cinco responsables socialistas se dieron cita el pasado viernes en el Concello pero asegura que no se ha producido “ni un solo compromiso en el BOE”.



Por el contrario, afirma el representante del PP en la ciudad naval, que ellos ya han presentado sus enmiendas de 10 millones para la renovación de la línea Ferrol-A Coruña y para la estación intermodal.