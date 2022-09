El PP pone en marcha cuatro bancos de ideas abiertos a las propuestas ciudadanas

El Partido Popular de Ferrol pone en marcha cuatro “think tanks”, cuatro bancos de ideas para diseñar “el Ferrol del futuro que queremos” y en los que llama a participar a la ciudadanía, “sin importar su ideología”. Se centran en cuatro temáticas: “el gobierno que queremos, el empleo y crecimiento económico, la transformación y cuidado de la ciudad y la atención a las personas”, indican.



Es una de las conclusiones de la ejecutiva local que se celebró en la tarde de ayer y en la que además se hizo balance de lo que llevamos de mandato, a menos de un año de que se celebren las elecciones municipales –para las que se ha elegido como candidato a José Manuel Rey Varela–.



La opinión del actual gobierno local –socialista– no es buena. Para Rey Varela no existe proyecto de ciudad, ni capacidad de gestión y tampoco estabilidad. “Es triste ver el estado en el que se encuentra nuestra ciudad”, puntualiza. “Perdemos población cada día, hay casi más locales cerrados que abiertos en el centro, las calles están llenas de baches y las zonas verdes sin cuidar”, añade. “Nosotros no miramos para otro lado. Esta es la realidade de Ferrol en estos momentos, aunque nos duela y pese a quien le pese”.



La falta de presupuestos anuales, de actualización de las ordenanzas fiscales, la inacción diaria y, ahora, obras “que no sabemos cuándo van a terminar” están en el debe de un gobierno y de un alcalde que “pasará a la historia como el que suprimió más de 400 plazas de aparcamiento en Ferrol y no creó ni una sola”.



Critica Rey Varela además la eliminación de las buhardillas en la casa consistorial y la parálisis del Convenio de Defensa.



Sobre su oposición, considera Rey que en estos tres años ha sido “constructiva, responsable y en positivo”.