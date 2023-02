El PP no garantiza su apoyo al convenio de Defensa hasta tener "garantías"

El anuncio del gobierno local de que ha aceptado la alegación presentado por el grupo popular al proyecto de equidistribución del Sánchez Aguilera (uno de los requisitos para poder concluir el proceso) no garantiza que se ratifique el convenio con el Ministerio de Defensa para el desarrollo de ese gran espacio en el centro de la ciudad y las diez propiedades que se incluyen en el convenio.

El portavoz del PP, José Manuel Rey, pieza clave para sacar adelante este proyecto, no desveló si apoyará o no el convenio, ya que asegura que no conoce la respuesta a la alegación. Dependiendo de eso tomará una decisión.

Sí criticó precisamente que "se han hecho afirmaciones en prensa que no han pasasado por ningún órgano municipal, lesionando los derechos de la corporación".

Reclama, así, "garantías" ya que los "errores importantísimos" que Rey Varela asegura haber hallado en el proyecto de reparcelación del antiguo acuartelamiento. Por eso, esperará a ver el proyecto definitivo para comprobar que tiene todos los informes necesarios "para asegurarnos que no metemos la pata en un tema estratégico de la ciudad, simplemente por llegar a las elecciones diciendo que esto está solucionado y el próximo alcalde se vea con un problema para desarrollar el convenio".