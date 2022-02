PP y BNG critican que Ferrol esté fuera de las ayudas para zonas de bajas emisiones

La resolución de las ayudas del Ministerio de Transportes para la creación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano ha vuelto a poner encima de la mesa la situación de Ferrol, que se queda sin poder optar a estas subvenciones por incumplir requisitos como el de tener en vigor un Plan de Mobilidade Urbana.





El Partido Popular y el Bloque Nacionalista Galego han lamentado esta carencia y la falta de agilidad del gobierno local para solucionarlo.





Tres reuniones y nada más

El concejal Javier Díaz recuerda que “concellos como los de A Coruña, Arteixo, Santiago, Lugo y Ourense se benefician de ayudas para ser ciudades más ecológicas y sostenibles” mientras que “Ferrol se queda fuera por la nula gestión del gobierno de Mato”.





Critica el grupo popular que en tres años de mandato el gobierno no haya podido sacar adelante un plan de movilidad. “Se limitó a convocar tres reuniones y a día de hoy nada más sabemos”, explica Díaz. “El plan de Mato para ser una ciudad de bajas emisiones consiste en eliminar plazas de aparcamiento, bajar la velocidad en las carreteras para incrementar las multas y cerrar perimetralmente distintos barrios de Ferrol, causando problemas a los vecinos y a los visitantes”, añadió.





Reclama el PP que se consensúe y se desarrolle el Plan de Mobilidade “de una vez por todas”.





Gestión directa del transporte

El portavoz del BNG, Iván Rivas, por su parte, apunta que la mayor parte de las ciudades gallegas reciben ayudas en esta convocatoria y que, si Ferrol no lo hace, es “pola deixadez do goberno municipal e por non asumir as súas competencias”.





La situación es, para el partido nacionalista, responsabilidad directa del ejecutivo local “pola negativa a asumir a xestión do transporte público na cidade e por non ter aprobado o Plan de Mobilidade Urbana Sostible”.





El BNG reitera su posición de que el Concello debe asumir sus competencias en cuanto al transporte metropolitano en lugar de “mirar para outro lado”.