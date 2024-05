El PP aprueba sus segundos presupuestos en dos años, pese a la oposición de los demás grupos

Los votos del ejecutivo popular fueron suficientes y únicos para aprobar las cuentas de 2024 que entrarán en vigor una vez sean publicadas en el BOP. Se cumple así el objetivo del gobierno local de aprobar unos presupuestos cada año. Lo hicieron en 2023, de corto recorrido, y lo hacen ahora para 2024 aunque no a principios de año como era su idea inicial.

Para dar el visto bueno al documento presupuestario fue necesario responder las alegaciones de los grupos municipales y de los sindicatos del personal del Concello, que presentaron enmiendas, rechazadas en su inmensa mayoría.

Así, la responsable del área de Facenda en el Concello, la edil Susana Sanjurjo, resaltó que “cumprimos a palabra dada aos ferroláns, cada ano do noso mandato Ferrol terá un orzamento, e este é xa o segundo”.

Tal y como ya se había aprobado inicialmente, el presupuesto asciende a una cuantía de 92.183.850,82 euros, “a cifra máis alta da historia da cidade e que supón un incremento do 16,89% con respecto ao orzamento aprobado no ano 2023.”, recordó Susana Sanjurjo.

En el debate del pleno extraordinario celebrado ayer, la concejala hizo hincapié en que las cuentas se aprueban “grazas a este goberno, xa que os 11 da bancada de enfrente –hubo una ausencia– non moveron un dedo para ter orzamentos, só para votar en contra”.

Resaltó partidas como los 1,5 millones destinados a personal, 1,5 para la zona rural o 21 millones en inversiones para Ferrol, “e a todo lle poñen pegas”.

Echó en cara a los anteriores ejecutivos que en ocho años solo se hiciese un presupuesto insistiendo en que “non os facían pero tampouco queren que os fagamos nós”.

Desde FeC, Jorge Suárez acusó de demagogia a la responsable de Facenda tachando de “cutre” que se hable de ampliación de personal “cando só hai a oferta pública de emprego do mandato anterior”. Recordó que presentaron enmiendas sobre emergencia social, igualdad juventud, zona rural, iluminación de bajo consumo, compensaciones de Defensa por ocupación de espacios públicos o medios humanos para el Concello y no se tuvieron en cuenta.

También el BNG, en boca de Iván Rivas, aludió a sus 40 enmiendas para una política fiscal equitativa y de empleo público frente a asesores y a un 48% de vacantes del plantel municipal, i

Por su parte Rafael Fernández (en nombre del PSOE) incidió en la “nula participación dos grupos” y señaló que, además, cuenta con el voto en contra de los sindicatos en el capitulo 1, de personal, por lo que acusó al gobierno de “confundir a sua maioría absoluta co absolutismo”, cargando contra la falta de diálogo del ejecutivo on lo grupos.