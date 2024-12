El pleno aprobará hoy añadir a la avenida do Mar el nombre de Rafael Pillado

El último pleno de 2024, que comienza a las 19.00 horas de hoy, dará luz verde a la incorporación del nombre Rafael Pillado al de la avenida do Mar de Caranza. Es el último paso de una iniciativa que impulsaron algunas de las asociaciones en las que el histórico sindicalista y exconcejal ferrolano participó durante sus últimos años, Fuco Buxán, Asociación Galega de Vítimas do Amianto (Agavida), Memoria Histórica Democrática, AVV de Caranza y otros colectivos que se sumaron con el fin de “recoñecer os méritos, virtudes e cualidades” de Pillar, fallecido en febrero de 2023.



En abril de ese año, la Xunta de Portavoces acordó elevar la propuesta al pleno para iniciar el expediente de honores y distinciones que es necesario para materializar este tipo de cambios en el callejero.



“Foi un referente na defensa das liberdades e do traballo digno”, explica el informe, “un incansable militante de todas as causas dignas de ser defendidas e do progreso humanizado; unha persona sempre conciliadora nas diferentes etapas do pasado e do presente, poñendo sempre en primeiro plano todo o que une ao ser humano”, así como “un exemplo vital, que é un valioso estímulo nas loitas e inquietudes para as novas xeracións na defensa dos dereitos sociais”.



Impuesto

La concesión de las distinciones de Ferrolán do Ano 2024 y las insignias de oro del Concello será otro de los asuntos tratados, además de la ya anunciada adhesión a la Asociación de Concellos afectados pola AP-9 y la resolución de las alegaciones a la modificación de la ordenanza fiscal que regula el IBI.

Por otra parte, en el capítulo de propuestas también se incluye la aprobación para participar en el POS+ Adicional 2025 para gastos sociales extraordinarios, ya anunciada.