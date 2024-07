La playa de Morouzos se convierte en espacio de confraternización

Uno de los mayores escaparates del concello de Ortigueira es el Festival Internacional do Mundo Celta, que comenzó a última hora del jueves y continuará hasta el domingo de madrugada. La cita no solo presenta el atractivo de la música folk y otras actividades relacionadas con esta cultura, sino que también constituye un punto de encuentro para apasionados de la vida nómada, la creatividad y la artesanía.



La primera jornada completa que contempla el programa tuvo lugar ayer, con la apertura del Festival na Rúa desde por la mañana, que sacó a la calle la música y el baile tradicional de distintos lugares de las naciones celtas. El tiempo soleado animó al público a asistir, en contraste con la inauguración del jueves, que coincidió con potentes lluvias en los conciertos iniciales.



Por este motivo, la playa de Morouzos, en cuyo pinar se asienta la acampada incluso desde semanas antes de que empezara el festival, se abarrotó de gente durante gran parte del día, aprovechando las buenas temperaturas para bañarse.



Alguno de los presentes en el día de ayer se llevará, quizás, el cuadro de la ría de Ortigueira que pintaba en el arenal uno de los numerosos artistas, que están también entre el público del festival. Un mago también sorprendió a muchos en la acampada con sus trucos de cartas y, sobre todo, con juegos mentales. Los malabares de fuego espontáneos no podían faltar, como es habitual en todas las ediciones, así como la música improvisada de distintos instrumentistas.



El buen ambiente es el aspecto que más destacan los festivaleros y muchos de los que acuden por primera vez se quedan prendados. Asimismo, coincide la opinión de que, a pesar de la gran cantidad de público –se espera rondar las 100.000 personas–, no se aprecia masificación.



En cuanto a los puntos de origen, aparte de Galicia, entre los campistas resaltan los procedentes de la comunidad de Madrid y alrededores, aunque también vengan ciertas personas de fuera del territorio nacional. Por otro lado, los conciertos programados para hoy a partir de las 21.30 horas los darán Ailá, Capercaillie, Dervish, NoGood Boyo y Aroze.

Auxilian a dos jóvenes que salieron a nadar y acabaron en Cariño

Una pareja de jóvenes tuvo que ser rescatada en la mañana de ayer en la zona de O Frade, en el municipio de Cariño, al no poder regresar a la playa de Morouzos, desde la que habían salido a nadar, debido a la fuerte corriente. Según informó el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, tras recibir la llamada de la Benemérita solicitó la colaboración de los usuarios del puerto para poder acercar a los agentes hasta el lugar en el que se encontraban los jóvenes, una zona rocosa a la que se dejaron ir al constatar que la corriente –esa zona, aseguró Calvín, se conoce como el Pozo, por su profundidad– y el cansancio no les permitía emprender el trayecto de vuelta. El regidor pide “prudencia” y “sentidiño” a los visitantes que estos días disfrutan del Festival do Mundo Celta.